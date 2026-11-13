به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،این محافل و تجمع‌های مردمی که هر شب در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و میادین شهرهای مختلف استان برگزار می‌شود، تجلی‌گاه بصیرت، همبستگی و حضور آگاهانه اقشار مختلف مردم است. شرکت‌کنندگان در این اجتماع‌ها با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و رهبر معظم انقلاب، بر آمادگی کامل خود برای حراست از عزت و اقتدار کشور تأکید می‌کنند.

حضور پرشور جوانان و نوجوانان در کنار پیشکسوتان ایثار و شهادت، جلوه‌های بی‌نظیری از وحدت و پایداری را به نمایش گذاشته است؛ محافلی که با ذکر اهل‌بیت (ع) و یاد خاطره شهدای سرافراز، به کانون‌های جوشش امید و مقاومت تبدیل شده و نشان می‌دهند که روحیه ایثار و پاسداری از میهن در تمامی لحظات جاری و پاینده است.