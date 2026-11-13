به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، غلامرضا گل محمدی در سفر به شاهرود از بخش‌های مختلف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بازدید و مهمترین برنامه سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی را توسعه دانش و انتقال فناوری به کشاورزان و هوشمندسازی کشاورزی عنوان کرد.

معاون وزیر حهاد کشاورزی افزود: در این راستا مزارع الگویی با شش محصول زراعی برنج، گندم، جو، چغندرقند، کلزا و ذرت اجرا می‌شود.

احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدید گفت: تحقیقات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی شاهرود در سراسر کشور توزیع می‌شود.