

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ایمان مبعلی پس از تنها سه مسابقه که حاصل آن دو شکست و یک تساوی بود از هدایت تیم دسته یکی پالایش نفت کنار گذاشته شد و عبدالله ویسی هدایت این تیم را برعهده گرفت.

ویسی در هشت دیدار که هدایت ذوبی‌ها را برعهده داشت یک پیروزی، ۴ تساوی و ۳ شکست را ثبت کرد و پس از قرار گرفتن در رتبه چهاردهم جدول از این تیم برکنار شد.

تیم فوتبال پالایش، ۲۵ آبان در چارچوب هفته دهم لیگ یک فوتبال به مصاف فرد البرز می‌رود.