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مراسم تشییع ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از میدان بسیج تا مصلی امام خمینی شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردم استان در سوگ بانوی دو عالم سیاهپوش بود، اما امروز اندوه دیگری نیز بر دلها سنگینی میکرد؛ اندوه سالها دوری و انتظار برای فرزندانی که پس از دههها به آغوش میهن بازگشته بودند.
پیکر مطهر دو شهید در مصلی شهرکرد و روستای دستگرد امامزاده و پیکیر یکی دیگر از شهدا در دانشگاه فرهنگیان شهرکرد به خاک سپرده می شود.
پیکر سه شهید دیگر بعد از تشییع در شهرکرد به تهران بازگردانده می شود.