به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مردم استان در سوگ بانوی دو عالم سیاه‌پوش بود، اما امروز اندوه دیگری نیز بر دل‌ها سنگینی می‌کرد؛ اندوه سال‌ها دوری و انتظار برای فرزندانی که پس از دهه‌ها به آغوش میهن بازگشته بودند.

پیکر مطهر دو شهید در مصلی شهرکرد و روستای دستگرد امامزاده و پیکیر یکی دیگر از شهدا در دانشگاه فرهنگیان شهرکرد به خاک سپرده می شود.

پیکر سه شهید دیگر بعد از تشییع در شهرکرد به تهران بازگردانده می شود.