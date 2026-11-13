معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: همزمان با توقف موقت فعالیت‌های تجاری مرز سومار به‌ منظور ارتقای زیرساخت‌ها از سوی طرف عراقی، مرزهای پرویزخان و خسروی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: همزمان با توقف موقت فعالیت‌های تجاری مرز سومار از امروز به‌منظور اجرای عملیات بهسازی و ارتقای زیرساخت‌ها از سوی طرف عراقی، مرزهای پرویزخان و خسروی با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی به تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی هستند.

رستم زاد افزود: روند صادرات کالا و مبادلات تجاری استان از این گذرگاه‌ها به عنوان جایگزین مرز سومار تا پایان عملیات بهسازی این مرز، ادامه دارد.

وی گفت: ظرفیت‌های تجاری و صادراتی سایر مرزهای استان برای تداوم جریان مبادلات اقتصادی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان مورد استفاده قرار دارد و روند خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی از این گذرگاه‌ها بدون وقفه ادامه خواهد داشت.