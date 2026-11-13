به منظور توسعه ارتباطات تلفن همراه ، ۲ طرح مخابراتی در روستا‌های شهرستان دامغان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح ها شامل سایت‌های همراه اول با ارتقای فناوری به نسل چهارم (۴G) در روستا‌های محمدآباد و عبدیا و سایت جدید روستا‌های عبدالله آباد، فیروزآباد و امروان است .

علیرضا نعیمی صدیق مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت : با ارتقای و راه اندازی دکل‌های همراه اول بیش از ۲۵۰ خانوار از اینترنت با کیفیت و پهنای باند بالا برخوردار شدند.

وی افزود: تا پایان سال ۵ روستای دیگر هم از اینترنت پر سرعت برخوردار خواهند شد