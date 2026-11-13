فاطمه سادات حسینی، تیرانداز جوان استان قم، در چهارمین مرحله مسابقات آزاد قهرمانی کشور در رشته تپانچه بادی، با ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، چهارمین مرحله مسابقات آزاد قهرمانی کشور تیراندازی به میزبانی استان زنجان در حال برگزاری است و فاطمه سادات حسینی نماینده قم در رشته تپانچه بادی جوانان، موفق شد با عبور از مرحله مقدماتی و راه‌یابی به جمع هشت تیرانداز برتر، جواز حضور در مرحله فینال را به دست آورد.

حسینی در رقابت نهایی با حریفان خود به رقابت پرداخت و در پایان عنوان سوم و مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

در این رقابت‌ها دنیا ارشدنیا از آذربایجان غربی به مقام قهرمانی رسید، پریا حیدری از قزوین نایب‌قهرمان شد و فاطمه سادات حسینی از قم در جایگاه سوم ایستاد.