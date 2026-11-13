به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: این پایش‌های دوره‌ای با هدف ارزیابی دقیق وضعیت کیفی آب، بررسی رسوبات تالاب‌ها، سنجش سلامت اکوسیستم‌های آبی منطقه، کنترل میزان آلایندگی‌ها و اطمینان از حفظ تنوع زیستی در این پهنه‌های آبی حساس انجام می شود.

محمدی ادامه داد: کارشناسان این اداره با برداشت نمونه‌های آب و رسوب، داده‌های لازم را برای انجام آزمایش‌های تخصصی و رصد روند تغییرات کیفی تالاب‌ها فراهم کردند؛ داده‌هایی که پایه و مبنای تصمیم‌گیری برای مدیریت پایدار این پهنه‌های آبی خواهد بود.

تالاب‌ها نه‌تنها زیستگاه اصلی بسیاری از گونه‌های جانوری، به‌ویژه پرندگان مهاجر هستند، بلکه نقش مهمی در کنترل سیلاب‌ها، تعدیل دما و بهبود کیفیت محیط‌زیست انسانی ایفا می‌کنند.