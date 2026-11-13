شهرداری مسجدسلیمان قهرمان لیگ کشتی فرنگی نوجوانان
تیم شهرداری مسجدسلیمان در لیگ برتر کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره شهدای فرشتگان میناب، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نیمهنهایی و نهایی رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره شهدای فرشتگان میناب، پنجشنبه ۲۱ آبان به میزبانی اهواز برگزار شد و تیم شهرداری مسجدسلیمان با پیروزی در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در دیدار نهایی، تیم شهرداری مسجدسلیمان با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل دلفان لرستان به برتری رسید و بر سکوی نخست ایستاد. همچنین در دیدار ردهبندی، تیم استان تهران با نتیجه ۶ بر ۴ از سد فرش کاشان گذشت و عنوان سوم را کسب کرد.
نتایج دیدارهای مرحله نیمهنهایی، ردهبندی و نهایی به شرح زیر است (اسامی تیمهای برنده در ابتدا آمده است):
مرحله نیمهنهایی:
دلفان لرستان ۶ – فرش کاشان ۴
۴۵ کیلوگرم: سبحان طاهری ۱۱ – امیرمحمد شاطریان یک
۴۸ کیلوگرم: فرید همتمرادآبادی ۳ – ماهان رشیدی یک
۵۱ کیلوگرم: کیان الماسنیا ۱۱ – محمد رسول عباسزاده بیدگلی ۵
۵۵ کیلوگرم: علی فتحیان بنگیسو ۹ – محمدمهدی شعبانیزاده صفر
۶۰ کیلوگرم: امیرمهدی علیدادی حسنآبادی ۷ – علیاصغر عزیزی ۳
۶۵ کیلوگرم: امیر خسرو قیطاسی صفر – مهدی نوروزی هفشجانی ۹
۷۱ کیلوگرم: نیما بیرانوند یک – مسعود لکجای قلعه ۶
۸۰ کیلوگرم: آرمان نقابزاده ۱۶ – محسن لک جای قلعه ۷
۹۲ کیلوگرم: امیرعلی عسگری صفر – سید سامان حسینی ۹
۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسام احمدی ۴ – محمد اسدی ۱۰
شهرداری مسجدسلیمان ۸ – تهران ۲
۴۵ کیلوگرم: علی جلیلی ۹ – پارسا غلامی ۱۶
۴۸ کیلوگرم: پرهام فرزادپور ۱۰ – سینا غفوری ۵
۵۱ کیلوگرم: امیر خشنودفر ۸ – محمدمهدی بهارلو صفر
۵۵ کیلوگرم: آرین کیانی ۵ – مهدی تندرو یک
۶۰ کیلوگرم: مهرشاد پایدار ۱۰ – مهیار تندرو یک
۶۵ کیلوگرم: مرتضی عزیزیان ۸ – محمدرضا هدایتی صفر
۷۱ کیلوگرم: سروش اخلاقی ۷ – ارمیا سیفی ۵
۸۰ کیلوگرم: امیرحسین اسماعیلی ۱ – پویا ملازاده ۱
۹۲ کیلوگرم: مهدی عبدولی ۸ – امیرمحمد هاشمپور صفر
۱۱۰ کیلوگرم: یوسف سعادتیفر ۸ – مهیار محمدزاده صفر
دیدار نهایی:
شهرداری مسجدسلیمان ۷ – دلفان لرستان ۳
۴۵ کیلوگرم: علی جلیلی ۹ – عباس نظری صفر
۴۸ کیلوگرم: فرید همتی مرادآبادی ۱۳ – پرهام فرزادپور یک
۵۱ کیلوگرم: محمدامین خشنودفر ۱۰ – کیان الماسینیا یک
۵۵ کیلوگرم: آرین کیانی ۸ – علی فتحیان بنگیسو یک
۶۰ کیلوگرم: مهرشاد پایدار ۱۰ – امیرمهدی علیدادی حسنآبادی صفر
۶۵ کیلوگرم: مرتضی عزیزیان ۹ – امیرخسرو قیطاسی صفر
۷۱ کیلوگرم: محمدطاها سیفی ۱۲ – کورش محمدی ۸
۸۰ کیلوگرم: سپهر دالوند ۱ – امیرحسین اسماعیلی ۳
۹۲ کیلوگرم: مهدی عبدولی ۹ – محمد سپهوند صف
۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسام احمدی ۹ – یوسف سعادتیفر صفر
دیدار ردهبندی:
تهران ۶ – فرش کاشان ۴
۴۵ کیلوگرم: پارسا غلام ۹ (برنده) – امیرعباس کاظمی ۹
۴۸ کیلوگرم: امیرحسین قلندر ۶ (برنده) – ماهان رشیدی ۶
۵۱ کیلوگرم: محمدمهدی بهارلو ۸ – محمد رسول عباسزاده بیدگلی صفر
۵۵ کیلوگرم: مهدی تندرو ۵ – محمدمهدی شعبانیزاده یک
۶۰ کیلوگرم: علیآقا محمدی ۲ – سپهر صالحی یک
۶۵ کیلوگرم: مهدی نوروزی هفشخانی ۸ – محمدرضا هدایتی صفر
۷۱ کیلوگرم: مسعود لکزایی قلعه ۱۳ – امیررضا علایی صفر
۸۰ کیلوگرم: پویا ملازاده ۶ – محمدپارسا فضلالهی صفر
۹۲ کیلوگرم: سید سامان حسینی ۸ – امیرعلی شیرانپور صفر
۱۱۰ کیلوگرم: محمد اسدی ۹ – امیرحسین عطری صفر