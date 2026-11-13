تیم شهرداری مسجدسلیمان در لیگ برتر کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره شهدای فرشتگان میناب، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نیمه‌نهایی و نهایی رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی نوجوانان، یادواره شهدای فرشتگان میناب، پنجشنبه ۲۱ آبان به میزبانی اهواز برگزار شد و تیم شهرداری مسجدسلیمان با پیروزی در دیدار نهایی، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در دیدار نهایی، تیم شهرداری مسجدسلیمان با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل دلفان لرستان به برتری رسید و بر سکوی نخست ایستاد. همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم استان تهران با نتیجه ۶ بر ۴ از سد فرش کاشان گذشت و عنوان سوم را کسب کرد.

نتایج دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی، رده‌بندی و نهایی به شرح زیر است (اسامی تیم‌های برنده در ابتدا آمده است):

مرحله نیمه‌نهایی:

دلفان لرستان ۶ – فرش کاشان ۴

۴۵ کیلوگرم: سبحان طاهری ۱۱ – امیرمحمد شاطریان یک

۴۸ کیلوگرم: فرید همت‌مرادآبادی ۳ – ماهان رشیدی یک

۵۱ کیلوگرم: کیان الماس‌نیا ۱۱ – محمد رسول عباس‌زاده بیدگلی ۵

۵۵ کیلوگرم: علی فتحیان بن‌گیسو ۹ – محمدمهدی شعبانی‌زاده صفر

۶۰ کیلوگرم: امیرمهدی علیدادی حسن‌آبادی ۷ – علی‌اصغر عزیزی ۳

۶۵ کیلوگرم: امیر خسرو قیطاسی صفر – مهدی نوروزی هفشجانی ۹

۷۱ کیلوگرم: نیما بیرانوند یک – مسعود لک‌جای قلعه ۶

۸۰ کیلوگرم: آرمان نقاب‌زاده ۱۶ – محسن لک جای قلعه ۷

۹۲ کیلوگرم: امیرعلی عسگری صفر – سید سامان حسینی ۹

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسام احمدی ۴ – محمد اسدی ۱۰

شهرداری مسجدسلیمان ۸ – تهران ۲

۴۵ کیلوگرم: علی جلیلی ۹ – پارسا غلامی ۱۶

۴۸ کیلوگرم: پرهام فرزادپور ۱۰ – سینا غفوری ۵

۵۱ کیلوگرم: امیر خشنودفر ۸ – محمدمهدی بهارلو صفر

۵۵ کیلوگرم: آرین کیانی ۵ – مهدی تندرو یک

۶۰ کیلوگرم: مهرشاد پایدار ۱۰ – مهیار تندرو یک

۶۵ کیلوگرم: مرتضی عزیزیان ۸ – محمدرضا هدایتی صفر

۷۱ کیلوگرم: سروش اخلاقی ۷ – ارمیا سیفی ۵

۸۰ کیلوگرم: امیرحسین اسماعیلی ۱ – پویا ملازاده ۱

۹۲ کیلوگرم: مهدی عبدولی ۸ – امیرمحمد هاشم‌پور صفر

۱۱۰ کیلوگرم: یوسف سعادتی‌فر ۸ – مهیار محمدزاده صفر

دیدار نهایی:

شهرداری مسجدسلیمان ۷ – دلفان لرستان ۳

۴۵ کیلوگرم: علی جلیلی ۹ – عباس نظری صفر

۴۸ کیلوگرم: فرید همتی مرادآبادی ۱۳ – پرهام فرزادپور یک

۵۱ کیلوگرم: محمدامین خشنودفر ۱۰ – کیان الماسی‌نیا یک

۵۵ کیلوگرم: آرین کیانی ۸ – علی فتحیان بن‌گیسو یک

۶۰ کیلوگرم: مهرشاد پایدار ۱۰ – امیرمهدی علیدادی حسن‌آبادی صفر

۶۵ کیلوگرم: مرتضی عزیزیان ۹ – امیرخسرو قیطاسی صفر

۷۱ کیلوگرم: محمدطا‌ها سیفی ۱۲ – کورش محمدی ۸

۸۰ کیلوگرم: سپهر دالوند ۱ – امیرحسین اسماعیلی ۳

۹۲ کیلوگرم: مهدی عبدولی ۹ – محمد سپهوند صف

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسام احمدی ۹ – یوسف سعادتی‌فر صفر

دیدار رده‌بندی:

تهران ۶ – فرش کاشان ۴

۴۵ کیلوگرم: پارسا غلام ۹ (برنده) – امیرعباس کاظمی ۹

۴۸ کیلوگرم: امیرحسین قلندر ۶ (برنده) – ماهان رشیدی ۶

۵۱ کیلوگرم: محمدمهدی بهارلو ۸ – محمد رسول عباس‌زاده بیدگلی صفر

۵۵ کیلوگرم: مهدی تندرو ۵ – محمدمهدی شعبانی‌زاده یک

۶۰ کیلوگرم: علی‌آقا محمدی ۲ – سپهر صالحی یک

۶۵ کیلوگرم: مهدی نوروزی هفشخانی ۸ – محمدرضا هدایتی صفر

۷۱ کیلوگرم: مسعود لک‌زایی قلعه ۱۳ – امیررضا علایی صفر

۸۰ کیلوگرم: پویا ملازاده ۶ – محمدپارسا فضل‌الهی صفر

۹۲ کیلوگرم: سید سامان حسینی ۸ – امیرعلی شیران‌پور صفر

۱۱۰ کیلوگرم: محمد اسدی ۹ – امیرحسین عطری صفر