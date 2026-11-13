وزارت خارجه سرزمین‌های اشغالی، اعلام کرد: ژان لوک ملانشون رئیس حزب چپ‌گرای فرانسه تسلیم ناپذیر و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به دلیل مواضع ضد صهیونی اش از ورود به اراضی اشغالی منع شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روسیا الیوم؛ وزارت امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد: «ژان لوک ملانشون» رئیس حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به دلیل مواضع ضد اسرائیلی اش از ورود به اراضی اشغالی منع شده است.

گدعون ساعر وزیر خارجه اسرائیل که اخیراً مسئولیت وزارت امور داخلی را نیز بر عهده گرفته است، اعلام کرد: ماتیلد پانو، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» به همراه ژان لوک ملانشون، نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، از ورود به اسرائیل منع شده‌اند.

گدعون ساعر تاکید کرد: هر دوی این افراد اظهاراتی در حمایت از آنچه وی «اتهام و افترای خون ریزی» علیه اسرائیل خواند، مطرح کرده‌اند. وی همچنین ملانشون را به دعوت از کشتی‌های فرانسوی برای همراهی با کاروان‌های غیرقانونی (ناوگان بشردوستانه صمود) به مقصد نوار غزه متهم کرد.

ساعر افزود: تل آویو در برابر هر کسی که به اسرائیل آسیب بزنند، قاطعانه واکنش نشان خواهد داد و به هر کسی که علیه اسرائیل و شهروندانش آن اقدام یا رویکرد تحریک آمیز داشته باشد، اجازه ورود به اسرائیل را نخواهد داد.