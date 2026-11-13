مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه انتقام از قاتلان رهبر شهید انقلاب، خواست عمومی ملت ایران است، گفت: این ماجرا بدون انتقام از عاملان این جنایت، پایان نخواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمدرضا نقدی» در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران اظهار داشت: با توجه به رخدادهای اخیر، مردم نگاه ویژه‌تری به شهدا دارند و برکت و نور شهداست که جامعه را برانگیخته و مردم را به میدان آورده است.

وی با اشاره به نقش شهدا در موفقیت‌های کشور افزود: همه پیشرفت‌ها، پیروزی‌ها، بصیرت و سرافرازی ملت ایران مدیون شهداست. ما این دستاوردها را از همین مراسم‌های تشییع، یادواره‌ها و درس‌آموزی از مکتب شهدا داریم.

مشاور فرمانده کل سپاه ادامه داد: این شهدا بودند که راه را برای ما گشودند و همه ما با تمام وجود مدیون آنان هستیم. امیدوارم بتوانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم.

وی همچنین با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در این مراسم و مطالبه مردم برای انتقام از عاملان شهادت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (ره) گفت: مطالبه انتقام، خواست عمومی مردم است. مردم رهبر خود را دوست داشته و دارند و به چیزی جز انتقام رضایت نمی‌دهند.

سردار نقدی اضافه کرد: این مطالبه موضوع تازه‌ای نیست و مردم هر شب در میدان‌ها، طی ۲۵۷ شب گذشته، در شهرها و روستاهای سراسر کشور آن را فریاد زده‌اند. این مطالبه همچنان ادامه خواهد داشت.

مشاور فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: این ماجرا بدون انتقام از قاتلان رهبر شهید پایان نخواهد یافت و ان‌شاءالله این انتقام گرفته خواهد شد.