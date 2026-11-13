سه نانوایی متخلف در مشهد به دلیل گران‌فروشی و کم‌فروشی مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: این واحد‌ها در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و شعب سیار تعزیرات حکومتی، پس از تشکیل پرونده تعزیری و با دستور مقام قضایی مهروموم شدند.

محسن صیادی افزود: متأسفانه برخی نانوایی‌ها از عرضه نان ساده و رعایت ساعات قانونی پخت در واحد صنفی خودداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: قیمت هر نان کنجدی، به ازای استفاده از ۱۰ گرم کنجد در هر طرف نان، ۴ هزار تومان و قیمت هر کیسه پلاستیکی نیز ۲ هزار تومان تعیین شده است که این نرخ‌ها در دستگاه «نانیو» تعریف شده‌اند.

صیادی همچنین خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه کارت‌خوان متفرقه در نانوایی‌ها ممنوع است.