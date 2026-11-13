به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۰ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه بیست و دوم آبان ماه با میانگین ۱۶۷ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۱، احمدآباد ۱۵۶، استانداری اصفهان و فرشادی ۱۵۸، انقلاب ۱۷۴، ملک شهر و رودکی ۱۶۰، دانشگاه صنعتی ۱۷۹، علوم پزشکی اصفهان ۱۵۲، فیض ۱۶۴، کردآباد ۱۷۲، شهرک منتظری ۱۶۶، شرق اصفهان ۱۵۴ و ولدان ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۳۷، پارک زمزم ۱۱۲، بزرگراه خرازی ۱۲۵، سپاهان شهر ۱۱۲ و میرزا طاهر ۱۲۵ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در زینبیه با ۷۸ AQI قابل قبول است.

هواشناسی اصفهان اعلام کرده است که به دلیل سکون هوا طی ۷۲ ساعت پیش رو در مناطق مرکزی و صنعتی اصفهان، انباشت آلاینده‌های جوی پیش بینی می‌شود.