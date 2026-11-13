همزمان با سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پیکرهای مطهر شهدای گمنام در روضه‌های خانگی مورد استقبال عزاداران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در روز‌های سوگواری بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، مجالس روضه خانگی در نقاط مختلف استان با حضور عزاداران اهل بیت (ع) برگزار می‌شود؛ آیین‌هایی که امسال با حضور پیکر‌های مطهر شهدای گمنام حال و هوای متفاوتی پیدا کرده است.

خادمان امام رضا (ع) با همراهی پیکر‌های مطهر این شهدا در مجالس فاطمی، فرصت میزبانی و تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان را برای خانواده‌ها و عزاداران فراهم کرده‌اند.

در ادامه میزبانی‌های مردمی از لاله‌های گمنام در ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، کوچه شهیدان میریان در شهرستان سیمرغ نیز میزبان دو شهید خوشنام بود.

در جریان برگزاری روضه عزای بانوی دو عالم، پیکرهای مطهر این دو شهید در میان عزاداران حاضر شدند. حضور شهدا در این مراسم، فضای کوچه را سرشار از معنویت و عطر شهادت کرد.