سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد، به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، از امروز آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب یزد، جشنی است برای پاسداشت اندیشه، تجدید میثاق با قلم و فرصتی مغتنم برای نشستن پای صحبت کتاب که در فضایی آکنده از عطر آگاهی و حضور ناشران برتر کشور از امروز تا ۲۹ آبان در شهرک نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد برگزار می شود.

علاقمندان می توانند صبح ها از ۹ تا ۱۲ و عصرها از ۱۶ تا ۲۲ با حضور در این نمایشگاه از ۳۰٪ یارانه و تخفیف خرید کتاب بهره مند شوند.