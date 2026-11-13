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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مراسم وداع اهالی دیار باران با شهدای گمنام ، زیر نور آفتاب پاییزی، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی مردم این دیار با آرمان‌های شهداست.

امروز خیابان‌های رشت، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، عطر حضور لاله‌های بی‌نشان را به خود گرفته است؛ شهدایی که سال‌ها پیش، در راه دفاع از میهن، جان خویش را فدا کردند و امروز بر شانه‌های مردمی تشییع می‌شوند که قدرشناسی را از یاد نبرده‌اند.