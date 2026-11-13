به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم و مسئولان لشکری و کشوری از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد.

سرلشکر ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم گفت: شهدای دفاع مقدس پیشتازان راه انقلاب اسلامی و الگوهای تعالی انسان هستند و آنچه رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس به ارمغان آوردند، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام، ایران اسلامی، جبهه مقاومت و حتی جهان بشری است. رزمندگان اسلام با الگوگیری از مکتب سیدالشهدا (ع) وارد میدان نبرد شدند و با همین روحیه عاشورایی، سرمایه‌ای تاریخی برای امت اسلام و جبهه مقاومت به یادگار گذاشتند. مسیر انقلاب نیز، مسیر صدق است. امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند هنگامی که خداوند سبحان صدق ما را دید، دشمنان ما را دچار خواری و ذلت کرد و پیروزی را نصیب ما ساخت.

وی با اشاره به فضای معنوی جبهه‌های نبرد در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس سرشار از معنویت و عبادت بود. شهدای ما در دانشگاه دفاع مقدس، مسیری را که امام خمینی (ره) ترسیم کرده بودند، پیمودند.

جانشین فرمانده کل سپاه، دستاوردهای رزمندگان اسلام در دفاع مقدس را سرمایه‌ای تاریخی دانست و گفت: آنچه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس به ارمغان آوردند، سرمایه‌ای ارزشمند برای امت اسلام، ایران، جبهه مقاومت و حتی جهان بشری است.

سرلشکر ایزدی با اشاره به فتح خرمشهر و تأکید بر تداوم مسیر مقاومت، گفت: پس از فتح خرمشهر، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خرمشهرهای دیگری در پیش داشتیم که «جنگ 12 روزه» و «جنگ رمضان» نمادی از آن است. امام خمینی (ره) نیز در تجلیل از رزمندگان فرمودند: «آفرین بر شما که کشور خود را بر بال ملائکه نشاندید.»

سرلشکر ایزدی با اشاره به ابعاد معنوی و ارزشی آزادسازی خرمشهر، خاطرنشان کرد: فتح خرمشهر، فتح خاک نبود، بلکه فتح ارزش‌های متعالی بود.

وی با اشاره به حمایت قدرت‌های جهانی از رژیم بعثی عراق در دوران جنگ تحمیلی، گفت: در دفاع مقدس تنها با رژیم بعثی درگیر نبودیم، بلکه جهان غرب و شرق بسیج شده بودند تا انقلاب اسلامی را خاموش کنند؛ اما خداوند نور خود را تداوم بخشید. در صحنه‌های دفاع مقدس نیز انسان‌های والایی را دیدیم که در مسیر معنویت و عبادت گام برداشتند و امام خمینی (ره) با تجلیل از آنان یاد کردند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگر سخنانش گفت:به هر سطح و هر نوع تهدید دشمنان پاسخی فوری و پشیمان‌کننده خواهیم داد و بدون محدودیت و در هر جغرافیایی با دشمن مقابله خواهیم کرد. راه ما راه حضرت فاطمه سلام الله علیها است و با اتکا به مردم، این راه را ادامه خواهیم داد. دشمن در موضع ضعف قرار دارد و رزمندگان اسلام محکم ایستاده‌اند. با صلابت راه مقاومت را تداوم خواهیم بخشید و آن را به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل خواهیم کرد.

وی با اشاره به اهداف دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن به دنبال تجزیه و فروپاشی ایران، گرفتن توان هسته‌ای و موشکی کشور، تضعیف جبهه مقاومت و تحقیر ملت ایران بود و می‌خواست نفت این سرزمین را نیز مانند ونزوئلا در اختیار خود بگیرد.

سرلشکر ایزدی با اشاره به نقش فرماندهان سپاه و ارتش در استمرار مسیر دفاع و مقاومت گفت: فرماندهان و رزمندگان ما، از جمله سرداران شهید سلامی، رشید، باقری و شادمانی و دیگر عزیزان، همچنین سردار پرافتخار حاجی‌زاده، تلاش‌های بزرگی انجام دادند و دژی پولادین و پیروزمند برای ملت ایران برپا کردند.

وی با تأکید بر نقش رهبری انقلاب اسلامی در اقتدار کشور افزود: قدرت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، در کنار رهبری پیامبرگونه قائد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از عوامل مهم ایستادگی و اقتدار کشور است و حالا مردم ایران با تبعیت کامل از حضرت‌ آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای راه خودشان را ادامه می‌دهند.

سرلشکر با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: رزمندگان حاضر در خط مقدم اعلام می‌کنند که موشک‌هایی با سرجنگی دو تن را در مسافت حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتر روانه می‌کنند. این دستاورد، حاصل عنایت الهی و تلاش و مجاهدت فراوان است. امروز ثمره این ایمان الهی، درماندگی مدعیان بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیاست به طوری که فریاد آنها از عرشه ناوهای هواپیمابر آنان بلند شده و با فاصله گرفتن صدها کیلومتری، جرات نزدیک شدن به مرزهای آبی ایران اسلامی را ندارند.

سرلشکر ایزدی به حضور مردم در خیایان‌ها و میادین اشاره و تأکید کرد: میدان‌ها را رها نکنید تا دشمن نتواند توطئه‌های خود را عملی کند. حضور شما در صحنه بسیار ارزشمند است و روحیه ایثار و دفاع مقدس، امروز نیز در جان و روح رزمندگان ما جاری است.