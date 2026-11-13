تکواندوکاران استان قم در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور با کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز، به مقام پنجم تیمی این رقابت‌ها دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات قهرمان قهرمانان تکواندو کشور به میزبانی استان یزد برگزار شد و نمایندگان قم با عملکردی موفق، سه مدال رنگارنگ این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

در بخش انفرادی، امیرحسین قاسمی در وزن چهارم با غلبه بر حریفان به مدال طلا رسید، عرفان یوسفی در وزن پنجم نشان نقره را کسب کرد و محمدرضا محمدی نیز در وزن ششم بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز گرفت.

تیم تکواندو استان قم با مجموع این نتایج، در جایگاه پنجم رده‌بندی تیمی مسابقات قهرمان قهرمانان کشور قرار گرفت.