مشاجره در فضای مجازی ، یک مرد ۴۲ ساله در روستای سطوه شاهرود را به کام مرگ فرستاد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مشاجره در فضای مجازی ، یک مرد ۴۲ ساله در روستای سطوه شاهرود را به کام مرگ فرستاد .

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری قاتل ۲۲ ساله ای خبر داد که پس از مشاجره با فردی در فضای مجازی ، او را در واقعیت به قتل رساند .

سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح شکاری در روستای سطوه شاهرود، ماموران پاسگاه انتظامی در محل حاضر شدند و مشخص شد جوانی ۲۲ ساله ای مرد ۴۲ ساله را با سلاح شکاری به قتل رسانده است.

سرهنگ شائینی افزود: پلیس با سرنخ‌های به دست آمده موفق شد قاتل جوان را کمتر از ۷ ساعت داخل چاهی متروکه واقع در حوالی همان روستا دستگیر کند.

قاتل که انگیزه خود از این قتل را مشاجره و درگیری لفظی با مقتول در فضای مجازی عنوان کرد روانه زندان شد.