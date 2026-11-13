

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مرحله نهایی رقابت‌های سوپور لیگ کاراته کشور روز ۲۱ آبان‌ماه در سالن کبکانیان تهران پیگیری شد و با برگزاری دیدار‌های سرنوشت‌ساز نیمه‌نهایی و فینال به کار خود پایان داد.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در مرحله نیمه‌نهایی، تیم آینده‌داران ماتسوشیما در یک دیدار جذاب با نتیجه ۱۱ بر ۵ از سد ستارگان ماتسوشیما گذشت و نخستین فینالیست این دوره شد. در دیگر دیدار حساس این مرحله نیز، تیم آکادمی اسماعیلی با نتیجه ۱۳ بر ۴ تیم هیئت کاراته یزد را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد.

در دیدار نهایی و برای تصاحب عنوان قهرمانی، تیم آکادمی اسماعیلی با ارائه نمایشی قدرتمند توانست با نتیجه ۱۳ بر ۴ تیم آینده‌داران ماتسوشیما را شکست دهد و جام قهرمانی سوپر لیگ سبک‌های آزاد کاراته بانوان را بالای سر ببرد؛ عناوینی که تلاش‌های ارزنده تیم هیئت کاراته استان یزد را در جایگاه سوم کشور تثبیت کرد.

آیین اختتامیه و اهدای کاپ و مدال‌های این مسابقات با حضور فاطمه پورزمانی، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون کاراته، و جمعی از مسئولان سبک‌های آزاد بانوان برگزار شد.