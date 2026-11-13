به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با ایام فاطمیه، دهمین سوگواره شب شعر فاطمی با حضور شاعرانی از تهران، شیراز، فسا، جهرم و داراب برگزار شد.

شاعران در این مراسم با برپایی محفل ادبی و قرائت شعر در وصف حضرت زهرا (س) به بررسی سیره بانوی دوعالم پرداختند.

هدف از برگزاری این محفل ادبی تبیین جایگاه والای حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی موثر برای زنان و بیان مظلومیت آن حضرت بود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.