هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم شهرکرد در آیین وداع با پیکر مطهر شش شهید گمنام دفاع مقدس، میزبان مسافرانی از تبار ایثار و حماسه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شش شهید بی‌نامی که سال‌ها دور از وطن آرمیده بودند، بر شانه‌های ارادت مردم تشییع نشدند، بلکه در آغوش دلتنگی مردمی قرار گرفتند که آمده بودند به احترام سال‌ها ایثار، سر تعظیم فرود آورند.

در شبی که عطر فاطمی در شهر پیچیده بود، شهرکرد به احترام لاله‌های گمنام ایستاد. مردانی که نامشان را نمی‌دانیم، اما امنیت و آرامش امروزمان را مدیون فداکاری آنهاییم.