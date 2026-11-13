مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از آمادگی این اداره‌کل برای توسعه همکاری با اتاق اصناف در حوزه‌های اشتغال، مهارت‌آموزی، رفاه اجتماعی و حمایت از جامعه کار و تلاش خبر داد.

هم‌صدایی تعاون، کار و رفاه و اصناف فارس برای رونق بازار کار، اشتغال و تولید

هم‌صدایی تعاون، کار و رفاه و اصناف فارس برای رونق بازار کار، اشتغال و تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در دیدار با رئیس و اعضای هیأت‌مدیره اتاق اصناف مرکز استان، بر ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان این دو مجموعه تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های متقابل اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل جامعه کار و تولید و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم باشد.

سعید بیاری در این دیدار با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری و تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی اظهار کرد: زمانی که مجموعه‌ها خود را هم‌تراز و در کنار یکدیگر ببینند و به جای نگاه از بالا به پایین، زمینه گفت‌و‌گو و مطالبه‌گری متقابل را فراهم کنند، بسیاری از مشکلات و سوءتفاهم‌ها برطرف می‌شود و مسیر همکاری‌های مشترک و اثربخش هموار خواهد شد.

وی افزود: هدف از این نشست، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و ایجاد زمینه همکاری میان دو مجموعه است تا با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود، گام‌های مؤثری در راستای خدمت‌رسانی به جامعه کار و تلاش استان برداشته شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تشریح زمینه‌های همکاری این اداره‌کل و اتاق اصناف بیان کرد: یکی از حوزه‌های مهم همکاری، رسیدگی به شکایات و اختلافات کارگری و کارفرمایی است که با تقویت تعامل میان اتحادیه‌ها و کارشناسان اداره‌کل می‌توان بسیاری از مسائل را پیش از ورود به فرآیند‌های رسمی و اداری، از طریق گفت‌و‌گو و سازش حل‌وفصل کرد.

بیاری ادامه داد: در صورتی که اختلافات در چارچوب اتحادیه‌ها و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی برطرف شود، از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به اداره کار جلوگیری خواهد شد؛ البته در مواردی که موضوع وارد فرآیند رسمی رسیدگی شود، تصمیم‌گیری مطابق مقررات و ضوابط قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت تشکل‌های صنفی تأکید کرد و گفت: ایجاد و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کنار اتحادیه‌های صنفی می‌تواند به ساماندهی بهتر مسائل حوزه کار و افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌ها کمک کند.

لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی جامعه کار و تلاش

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به ضرورت توجه جدی به آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های کار اظهار کرد: اعتیاد یکی از معضلات جامعه ازجمله محیط‌های کاری است و ضروری است برنامه‌ریزی مشترک، پیشگیری و مداخلات هدفمند در این خصوص انجام شود.

وی افزود: این موضوع پیش‌تر نیز در نشست‌های استانی مطرح شده و مستندات آن مورد توجه مسئولان قرار گرفته است؛ از این رو انتظار می‌رود با مشارکت اصناف، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، برنامه‌های مؤثری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت نیروی کار تدوین و اجرا شود.

بیاری با اشاره به ظرفیت مراکز رفاهی وابسته به این اداره‌کل گفت: مجموعه‌های اقامتی و رفاهی در استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی، گیلان، سمنان، کردستان و قم با هزینه‌های بسیار مناسب آماده ارائه خدمات به جامعه کار و تلاش است و می‌توان از این ظرفیت برای بهره‌مندی اعضای خانواده بزرگ اصناف و اتحادیه‌ها که از بدنه کار و تلاش هستند نیز استفاده کرد.

همکاری در اشتغال، مهارت‌آموزی و تأمین نیروی انسانی

وی یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری را اشتغال و کارآفرینی دانست و افزود: با ایجاد ارتباط مؤثر میان اتاق اصناف و معاونت اشتغال و کارآفرینی اداره‌کل، می‌توان نیاز واحد‌های صنفی به نیروی انسانی را بهتر شناسایی کرد و زمینه تأمین نیروی کار ماهر، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارتقای مهارت شاغلان را فراهم آورد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین با اشاره به ظرفیت اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان دولت اظهار کرد: این اتحادیه با برخورداری از تجربه و توان کارشناسی، اقدامات مؤثری در زمینه تأمین مسکن کارکنان انجام داده و توانسته است شمار زیادی از کارکنان دولت را صاحب زمین و مسکن کند.

بیاری پیشنهاد داد: با ایجاد تفاهم و مشارکت میان اتاق اصناف و این اتحادیه، امکان بهره‌گیری از تجربه و توان اجرایی آن برای معرفی و اجرای طرح‌های تأمین مسکن اعضای اتحادیه‌ها و فعالان صنفی نیز فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های اصناف و انعکاس مسائل جامعه کار و تولید تأکید کرد و گفت: ظرفیت روابط عمومی و رسانه‌ای مجموعه‌های مربوط به حوزه جامعه کار و تلاش استان می‌تواند در معرفی توانمندی‌ها، فعالیت‌ها و خدمات اتحادیه‌های صنفی و انعکاس مطالبات آنها نقش مؤثری ایفا کند.

اصناف؛ بازوی مؤثر تأمین نیاز‌های مردم در شرایط حساس کشور

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حضور مدیرکل و معاونان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، این نشست را فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های مشترک و گسترش همکاری‌های دوجانبه دانست.

حجت جوانمردی اظهار کرد: اتاق اصناف مرکز استان و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر دو از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند که اگر این توانمندی‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد، می‌توان خدمات مؤثرتری به مردم ارائه کرد.

وی افزود: هدف مشترک همه مجموعه‌های خدمت‌رسان، افزایش رضایتمندی مردم است و در شرایط حساس کنونی کشور، ضرورت همدلی، همراهی و استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی بیش از گذشته احساس می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به عملکرد اصناف در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: اصناف استان در آن مقطع با حضور فعال و همراهی مؤثر با دولت، نقش مهمی در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی ایفا کردند؛ به‌گونه‌ای که به گفته استاندار فارس، در این مدت کمبود کالای اساسی در استان گزارش نشد و حتی نیازی به استفاده از ذخایر راهبردی نیز به وجود نیامد.

جوانمردی ادامه داد: این همراهی نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای اصناف است، فعالان این بخش در طول آن ۴۰ روز، روزانه حدود یک میلیارد تومان برای کمک به جبهه اختصاص دادند و بار دیگر نشان دادند که در مقاطع حساس، در کنار مردم و کشور خود ایستاده‌اند.

وی با تشریح گستره فعالیت اصناف در استان فارس بیان کرد: اتاق اصناف مرکز استان دارای ۷۷ اتحادیه و بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی در شهر شیراز است و در سطح استان نیز ۵۴۸ اتحادیه و حدود ۲۲۰ هزار واحد صنفی فعالیت دارند.

وی افزود: با در نظر گرفتن اشتغال حداقل چهار نفر در هر واحد صنفی، می‌توان دریافت که بخش قابل توجهی از جمعیت استان به‌صورت مستقیم با این حوزه ارتباط دارند و اصناف یکی از گسترده‌ترین بخش‌های ارتباطی با زندگی روزمره مردم محسوب می‌شوند.

جوانمردی با بیان اینکه مردم در فعالیت‌های روزانه خود به‌طور مستمر با اصناف سروکار دارند، گفت: از تأمین نان و سوخت گرفته تا خدمات فنی، تولیدی و سایر نیاز‌های روزمره، بخش مهمی از زندگی مردم با خدمات واحد‌های صنفی گره خورده است؛ بنابراین تقویت این بخش و حمایت از فعالان آن، تأثیر مستقیمی بر رضایتمندی عمومی دارد.

ضرورت ساماندهی تشکل‌های صنفی و توسعه آموزش‌های مهارتی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه با استقبال از پیشنهاد توسعه انجمن‌های صنفی در اتحادیه‌ها گفت: اتاق اصناف با تقویت تشکل‌ها، آموزش، تشکیل اتاق‌های فکر و فعالیت‌های پژوهشی موافق است، اما باید سازوکاری پیش‌بینی شود که انجمن‌های صنفی در تقابل با اتحادیه‌ها قرار نگیرند و موجب موازی‌کاری و چنددستگی نشوند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از اشتغال اتباع خارجی در برخی رسته‌های صنفی اظهار کرد: بخشی از واحد‌های صنفی و مشاغل فنی و ساختمانی با کمبود نیروی کار مواجه هستند و در برخی حوزه‌ها، از جمله مصالح ساختمانی، کوره‌های آجرپزی و مشاغل مرتبط با ساخت‌و ساز دغدغه‌های جدی وجود دارد.

جوانمردی افزود: در کنار این مشکلات، برخی افراد سودجو نیز با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به دریافت مبالغ غیرقانونی از کارگران و کارفرمایان می‌کنند؛ از این رو انتظار داریم با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهکار‌های قانونی و اجرایی مناسبی برای ساماندهی این وضعیت و حمایت از واحد‌های صنفی تدوین شود.

وی با استقبال از اجرای طرح استاد شاگردی گفت: این طرح می‌تواند فرصت مناسبی برای آشنایی نوجوانان و جوانان با حرفه‌های فنی و مهارتی باشد و ضمن پر کردن بخشی از خلأ نیروی ماهر در بازار کار، زمینه ورود هدفمند جوانان به مشاغل تخصصی را فراهم کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷ تا ۱۸ اتحادیه در حوزه مشاغل فنی فعالیت دارند و رشته‌هایی مانند کابینت‌سازی، مکانیکی، برق‌کاری و سایر حرفه‌های تخصصی ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرح دارند.

وی افزود: بسیاری از جوانان پس از پایان تحصیلات دانشگاهی، مهارت عملی و تجربه کافی برای ورود به بازار کار ندارند؛ در حالی که آشنایی زودهنگام با حرفه‌های فنی و حضور در محیط واقعی کار می‌تواند مسیر اشتغال آنان را هموارتر کند.

رسانه، رفاه و ورزش؛ زمینه‌های دیگر همکاری مشترک

جوانمردی همچنین از پیشنهاد راه‌اندازی برنامه‌های مشترک رسانه‌ای برای معرفی مشاغل و ظرفیت‌های صنفی استقبال کرد و گفت: برنامه رادیویی صدای کار و کارگر که طی چند ماهه اخیر به همت جامعه کار و تلاش و تعاون، کار و رفاه ایجاد شده فرصت مناسبی برای معرفی فعالیت اتحادیه‌ها، تولیدکنندگان و فعالان مشاغل فنی است.

وی افزود: با هماهنگی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان از نمایندگان اتحادیه‌ها، به‌ویژه فعالان مشاغل فنی و واحد‌های تولیدی، برای حضور در این برنامه دعوت کرد تا ضمن معرفی توانمندی‌های خود، زمینه آشنایی مردم و جوانان با فرصت‌های شغلی و حرفه‌های مورد نیاز بازار کار فراهم شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات رفاهی و ورزشی برای جامعه کار و تلاش اظهار کرد: اتاق اصناف از همکاری در حوزه تأمین مسکن، استفاده از ظرفیت مراکز رفاهی و ایجاد زمینه‌های حمایت از ورزش جوانان استقبال می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات مالی تیم‌های ورزشی و هزینه‌های اعزام ورزشکاران به مسابقات کشوری گفت: با ایجاد سازوکار‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی اصناف می‌توان منابعی برای حمایت از ورزشکاران و جوانان استان فراهم کرد و در این زمینه نیز خدمات ارزشمندی ارائه داد.

جوانمردی در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: پیشنهاد‌های مربوط به رسیدگی به شکایات کارگری در اتحادیه‌ها و سایر زمینه‌های همکاری باید ابتدا در نشست‌های کارشناسی بررسی شود تا دیدگاه‌ها به یک جمع‌بندی مشترک برسد؛ سپس با حضور مدیرکل و مسئولان دو مجموعه، توافق‌های لازم برای اجرای برنامه‌های مشترک نهایی شود.