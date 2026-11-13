به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این جلسه که فرماندار میامی ، بخشداران کالپوش و بخش مرکزی میامی و پیمانکاران طرح نیز حضور داشتند ، آخرین وضعیت اجرای طرحخط انتقال آب از کالپوش به شاهرود و چالش‌های پیش‌روی آن بررسی شد و استاندار سمنان، بر ضرورت رفع موانع موجود، تسریع در روند عملیات اجرایی و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات پروژه تا حصول نتیجه تأکید کرد.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح انتقال آب از سد کالپوش و تأمین پایدار آب شرب شهر شاهرود، رسیدگی به دغدغه‌ها و مطالبات مردم منطقه، به‌ویژه کشاورزان، و توجه به ملاحظات اجتماعی را از الزامات پیشبرد اینطرح دانست .

محمدجواد کولیوند همچنین بر تشکیل شورای محلی با حضور نمایندگان کشاورزان، شورا‌ها و صنایع، تقویت تعامل با ذی‌نفعان و رفع موانع احتمالی پیش از آغاز عملیات اجرایی تأکید کرد.

کولیوند در این نشست تخصصی با اشاره به اهمیت مدیریت ملاحظات اجتماعی در اجرای این طرح افزود: پیش از ورود به مراحل اجرایی، لازم است شرایط اجتماعی منطقه به‌دقت بررسی و از طریق اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگوی مؤثر، زمینه همراهی و اعتماد عمومی فراهم شودتا از بروز هرگونه مخالفت یا مانع اجتماعی پیشگیری شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه و مسئولان محلی در تبیین ابعاد طرح خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی باید با استقرار گروه کارشناسی در منطقه، وضعیت اراضی و بهره‌برداران را به‌صورت موردی بررسی و اطلاعات مربوط را ثبت و مستندسازی کند؛ همچنین با جانمایی دقیق اراضی و تشکیل پرونده برای کشاورزان، مسائل و مطالبات آنان احصا و برای رسیدگی و پیگیری در دستور کار قرار گیرد.

دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر میامی برنامه دیگر محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در سفر به شهرستان میامی بود.

استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان میامی، از پیگیری مسائل و مطالبات این شهرستان در حوزه راه‌های ارتباطی، ایستگاه راه‌آهن جیلان، ساماندهی ورودی شهر، نهضت ملی مسکن و ارتقای خدمات درمانی خبر داد و بر ضرورت رفع موانع اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد پروژه‌ها تأکید کرد.