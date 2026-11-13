به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسمی که در آن، مردم ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای و شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و ۲۷ روزه، بر خونخواهی آنان از آمریکا و رژیم صهیونیستی و ادامه راه مقاومت تأکید کردند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا در این مراسم اقتدار امروز ایران در برابر قدرت‌های جهانی را حاصل ایمان، وحدت و ایستادگی ملت دانست و بر ضرورت حفظ انسجام ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی دفاع از ولایت و امامت را از مهم‌ترین جلوه‌های مسئولیت‌پذیری و وفاداری دانست و اظهار کرد: دفاع حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، دفاعی صرفاً عاطفی یا برخاسته از رابطه همسری نبود، بلکه دفاع یک مأموم از امام خویش و ایستادگی یک سرباز در مسیر ولایت تا آخرین لحظه بود.

وی با اشاره به تلاش‌های حضرت زهرا(سلام الله علیها) برای دفاع از جایگاه امامت پس از ماجرای سقیفه افزود: آن حضرت با وجود همه دشواری‌ها و شرایط سخت، آرام ننشست و برای دعوت مهاجران و انصار به دفاع از امامت و ولایت، به خانه‌های آنان مراجعه کرد. این رفتار نشان می‌دهد که دفاع از امام و ولی جامعه، مسئولیتی آگاهانه و فراتر از پیوند‌های شخصی و عاطفی است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا، حضور مردم در آیین تشییع شهدا را نشانه استمرار همین روحیه در جامعه دانست و گفت: مردم بزرگ تبریز و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، انسجام و ایستادگی، کشور را به جایگاهی از اقتدار رسانده‌اند که در برابر قدرت‌های بزرگ نیز تسلیم نمی‌شود.

حجت الاسلام سرایی با اشاره به فراز و نشیب‌های ۴۷ سال گذشته و مواجهه جمهوری اسلامی با جنگ‌ها و توطئه‌های مختلف، این دوره را عرصه آزمون مقاومت و ایستادگی ملت ایران توصیف کرد و ادامه داد: نخستین جنگ بزرگ، جنگ تحمیلی هشت‌ساله بود که شهدای گمنام امروز یادآور حماسه‌ها و فداکاری‌های همان دوران هستند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد خاطرنشان کرد: به تعبیر امام خمینی(ره)، در آن مقطع هیمنه دو ابرقدرت جهان شکسته شد و انقلاب اسلامی توانست پیام خود را به ملت‌های جهان برساند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به سرنوشت صدام و ناکامی او در تحقق اهدافش برای تصرف تهران و سرنگونی جمهوری اسلامی، اظهار کرد: صدام که خود را سردار قادسیه می‌نامید و با چنین ادعا‌هایی وارد جنگ شده بود، سرانجام از مخفیگاه زیرزمینی بیرون کشیده شد. این سرنوشت نشان داد که عزت و اقتدار واقعی از آن خداوند است و ایستادگی ملت، هدایت رهبری و عنایت الهی در ناکام ماندن دشمنان نقش اساسی دارد.

سرایی مقابله با گروه تروریستی داعش را دومین مرحله مهم رویارویی نظام اسلامی با دشمنان برشمرد و با اشاره به پیچیدگی این نبرد، اظهار کرد: به تعبیر شهید سلامی، مقابله با داعش یکی از جنگ‌های بسیار پیچیده در تاریخ بود؛ اما امام شهید و فرماندهان بزرگی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی توانستند در برابر این جریان تروریستی و حامیان نظام سلطه ایستادگی کنند.

وی با تأکید بر شکست داعش و جریان‌های وابسته به آن گفت: آمریکا و دیگر قدرت‌های مستکبر باید بدانند که ساختار داعش و جریان‌های تروریستی مورد حمایت آنان درهم شکسته شده است و این پروژه به اهداف مورد نظر طراحان آن نرسید.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا با اشاره به جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و تحولات مرتبط با جنگ رمضان، این رویارویی‌ها را از دیگر مراحل تقابل دشمنان با جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: دشمنان در روز‌های نخست این درگیری‌ها از تسلیم بدون قید و شرط ایران سخن می‌گفتند، اما ملت ایران ملتی نیست که در برابر تهدید و فشار تسلیم شود. واژه تسلیم در قاموس این ملت جایی ندارد.

حجت الاسلام سرایی با تأکید بر تغییر معادلات بازدارندگی در برابر دشمنان تصریح کرد: به فرموده امام شهید، دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده است و اگر دشمن اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، با پاسخ متناسب و ضربات متقابل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حملات دشمنان افزود: در حوادث اخیر نیرو‌های هوافضای سپاه در کوتاه‌ترین زمان، مراکز دشمن را هدف قرار دادند و نشان دادند که هرگونه تعرض به کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا حفظ تمامیت ارضی ایران را از دستاورد‌های مقاومت ملت و نیرو‌های مسلح عنوان کرد و گفت: دشمنان در طول سال‌های گذشته با وجود همه اقدامات و فشارها، نتوانستند به اهداف راهبردی خود دست یابند و حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی را تصرف کنند.

حجت الاسلام سرایی با اشاره به توان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: ارتش، سپاه، نیرو‌های امنیتی و دیگر مجموعه‌های دفاعی کشور با تکیه بر توان داخلی و آمادگی عملیاتی، در برابر ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و معادلاتی را رقم زده‌اند که هیمنه ادعایی قدرت‌های بزرگ را به چالش کشیده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا توسعه توان موشکی کشور را نتیجه اتکا به ظرفیت‌های داخلی، خودباوری و تفکر بسیجی دانست و اظهار کرد: تلاش‌های شهیدانی همچون حسن تهرانی‌مقدم و حسن شفیع‌زاده در بنیان‌گذاری و توسعه توان موشکی کشور، زمینه‌ساز دستیابی ایران به قابلیت‌هایی شده است که امروز قدرت‌های استکباری را نگران کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی ملی در برابر دشمنان، به سخنی از حضرت امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) استناد کرد و گفت: «لاتستوحشوا فی طریق‌الهدی لقلة أهلها»؛ در مسیر هدایت، از کم بودن همراهان هراس نداشته باشید.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه عاشورا تأکید کرد: گستردگی جبهه دشمن و حجم امکانات و تبلیغات آن نباید موجب ترس و عقب‌نشینی جبهه حق شود. امت اسلامی باید با شناخت مسیر درست و حفظ آمادگی، در برابر دشمنان ایستادگی کند و اجازه ندهد تهدید‌ها اراده ملت را متزلزل کند.

وی همچنین از حضور مردم تبریز در آیین تشییع پیکر شهدای گمنام قدردانی کرد و حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم را جلوه‌ای از وفاداری آنان به شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست. سرایی در پایان از مسئولان، فرماندهان و سرداران حاضر در این آیین نیز قدردانی کرد.