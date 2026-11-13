سفیر ایران در نیجریه در دیدار با اعضای تیم ملی چوگان کشورمان، با تأکید بر نقش دیپلماسی ورزشی در معرفی میراث کهن ایران، برای این تیم آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه حضور تیم ملی چوگان ایران در نیجریه، غلامرضا مهدوی‌رجا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، با اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان، سیامک ایلخانی‌زاده سرمربی تیم ملی و بازیکنان کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، ضمن معرفی ظرفیت‌ها، پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی ورزش چوگان به‌عنوان یکی از کهن‌ترین ورزش‌های ایرانی و میراث ناملموس ثبت‌شده در فهرست میراث فرهنگی یونسکو، درباره اهمیت حضور بین‌المللی تیم ملی ایران و فرصت‌های پیش‌رو برای توسعه تعاملات ورزشی میان ایران و سایر کشور‌ها تبادل نظر شد.

اصغر ناظری، رئیس فدراسیون چوگان، در این دیدار گزارشی از شرایط تیم ملی، روند آماده‌سازی بازیکنان و اهداف ایران در رقابت‌های پیش‌رو ارائه کرد و بر اهمیت حمایت‌های دیپلماتیک از ورزشکاران ایرانی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی تأکید داشت.

همچنین نقش دیپلماسی ورزشی در تقویت روابط دوستانه میان ملت‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی ایران از دیگر محور‌های این دیدار بود.

حضور تیم ملی چوگان ایران در نیجریه، علاوه بر جنبه‌های رقابتی و ورزشی، فرصتی ارزشمند برای معرفی چوگان به‌عنوان بازی اصیل ایرانی و ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی کشورمان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود؛ فرصتی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ارتباطات ورزشی و فرهنگی میان ایران و کشور‌های آفریقایی باشد.

تیم ملی چوگان ایران در دومین بازی از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف نیجریه خواهد رفت.