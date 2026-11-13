نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: دفاع از حق و پاسداری از مسیر ولایت، افتخاری بزرگ است و همه قشرهای جامعه باید متناسب با توان خود در این میدان مسئولیت‌پذیر باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران، جانبازان را افتخارآفرینان مسیر دفاع از ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و با تأکید بر ضرورت حضور و مسئولیت‌پذیری همه اقشار جامعه، حفظ مسیر ولایت را عامل عزت و اقتدار ملت ایران برشمرد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در نشست تجلیل از روحانیون جانباز دفاع مقدس استان مازندران و جانبازان وابسته به دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا، با اشاره به جایگاه ولایت و امامت در منظومه اعتقادی اسلام گفت: مسئله اصلی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، قرار گرفتن جایگاه هدایت و رهبری امت در اختیار افراد فاقد صلاحیت بود؛ موضوعی که حضرت فاطمه زهرا (س) در برابر آن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به فراز‌هایی از خطبه فدکیه افزود: دغدغه حضرت زهرا (س) تنها تغییر افراد نبود، بلکه انحراف در مسیر هدایت و قرار گرفتن جایگاه ولایت در اختیار غیرصالحان بود؛ مسئله‌ای که نباید اجازه دهیم در تاریخ تکرار شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تداوم مسیر انقلاب اسلامی پس از رحلت امام خمینی (ره) گفت: پس از رحلت امام راحل، شخصیتی شایسته و هم‌مسیر با آرمان‌های ایشان عهده‌دار مسئولیت رهبری شد و در طول ۳۵ سال گذشته، مردم از استمرار مسیر انقلاب اطمینان خاطر داشتند.

آیت‌الله محمدی‌لائینی ادامه داد: امروز نیز با وجود شهادت رهبر شهید، اصل و اساس مسیر ولایت استمرار دارد و شخصیتی صالح و شایسته این مسئولیت را برعهده گرفته است. امروز حضرت آیت‌الله العظمی امام مجتبی، شخصیتی وارسته، زاهد، باتقوا و فقیه، عهده‌دار مسئولیت رهبری هستند.

وی دفاع از حق و پاسداری از مسیر ولایت را افتخاری بزرگ برای مؤمنان دانست و افزود: ممکن است در این مسیر جانباز شویم، آسیب ببینیم و حتی جان خود را تقدیم کنیم، اما تا زمانی که اساس نظام و مسیر ولایت حفظ شده باشد، تحمل این سختی‌ها و خسارت‌ها آسان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اهداف دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن به دنبال ویرانی کشور، برچیدن نظام، تجزیه ایران و بازگرداندن آن به عصر حجر بود، اما به لطف خداوند در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران همچنان پابرجاست، جبهه مقاومت حضور دارد و توان موشکی و پهپادی کشور، معادلات امنیتی منطقه را تغییر داده و محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرده است.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با تأکید بر ضرورت حضور همه قشرهای جامعه در میدان دفاع از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان، جوانان و همه قشرهای جامعه باید نسبت به دفاع از نظام و انقلاب احساس مسئولیت کنند؛ این مسئولیت به گروه یا قشر خاصی محدود نیست.

وی تأکید کرد: همه ما، از کوچک و بزرگ، شاغل و بازنشسته و در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار داریم، سرباز این میدان هستیم و باید متناسب با توان و ظرفیت خود حضور داشته باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد مسیر انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) استمرار یابد و پرچم این انقلاب به دست مبارک آن حضرت سپرده شود.

این نشست با حضور سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا و حجت‌الاسلام بهرامی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا برگزار شد.