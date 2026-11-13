مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، از رفع بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ متر انفصال شبکه فاضلاب در چهار منطقه اجرایی شرکت فاضلاب تهران خبر داد؛ عملیاتی که با اتصال بخش‌های اجراشده، اما ناتمام شبکه، مسیر بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود و ارائه خدمات جمع‌آوری فاضلاب به مشترکان را هموار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد سلامت گفت: بخش‌هایی از شبکه فاضلاب تهران که سال‌ها پیش لوله‌گذاری شده بودند، اما به‌دلیل دشواری‌های فنی و اجرایی همچنان از اتصال به سایر بخش‌های شبکه بازمانده بودند، در کانون برنامه‌های اجرایی شرکت فاضلاب تهران قرار گرفتند؛ برنامه‌ای که تاکنون به اجرای بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ متر لوله‌گذاری برای رفع نقاط انفصال در چهار منطقه تحت پوشش عملیات اجرایی این شرکت منجر شده است.

وی افزود: با شناسایی این نقاط و قرار گرفتن آنها در دستور کار اجرایی شرکت، عملیات لوله‌گذاری و اتصال بخش‌های باقی‌مانده شبکه، انجام و در مجموع، بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ متر از نقاط انفصال رفع شد؛ اقدامی که امکان بهره‌برداری مؤثرتر از شبکه بالادستی و دسترسی مشترکان محدوده‌های مرتبط به خدمات جمع‌آوری فاضلاب را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران با اشاره به ادامه برنامه‌های تکمیلی این شرکت تصریح کرد: عملیات رفع نقاط انفصال متوقف نخواهد شد و اجرای حدود ۱۲۰۰ متر دیگر از این نقاط در مناطق مختلف شهر تهران نیز به‌زودی به بهره برداری می‌رسد.

سلامت در پایان تأکید کرد: تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و اتصال خطوط اجراشده، علاوه بر افزایش پیوستگی شبکه جمع‌آوری فاضلاب، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت زیرساخت‌های موجود و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان را فراهم می‌کند.