مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: سرانه منابع کتابخانه‌های عمومی استان به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۰۵ نسخه کتاب است که در مقایسه با میانگین کشوری ۵۳ نسخه، حدود ۹۸ درصد بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ حیدر راهب بیان کرد:یک میلیون و ۳۱۴ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر وجود دارد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۴۶۰ هزار جلد کتاب از کتابخانه‌های عمومی استان به امانت گرفته شده است که در این میان بیشترین آمار مربوط به شهرستان تنگستان و کمترین آن مربوط به دشتی است که به ترتیب با با ۷۰و ۱۷ نسخه به ازای هر ۱۰۰ نفر ثبت شده است.

راهب ادامه داد: سرانه امانت کتاب در بوشهر ۳۵ نسخه به ازای هر ۱۰۰ نفر است که در مقایسه با میانگین کشوری ۲۲ نسخه، حدود ۵۹ درصد بیشتر است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به عضویت ۳۷ هزار نفر در این مراکز اظهار کرد: زیربنای کتابخانه‌های عمومی استان ۲۹ هزار مترمربع است و بوشهر در چهار شاخص منابع، عضویت، امانت کتاب و زیربنای کتابخانه‌ای، بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

راهب تأکید کرد: این آمار به معنای رسیدن به شرایط ایده‌آل نیست و برای افزایش دسترسی مردم به کتاب و گسترش کتاب‌خوانی باید تلاش بیشتری شود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار گفت: دو دستگاه کتابخانه سیار مجهز به ارزش مجموع ۲۵ میلیارد تومان در هفته کتاب برای خدمات‌رسانی به روستا‌های شهرستان‌های دشتستان و تنگستان راه‌اندازی می‌شود.