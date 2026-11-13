به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجتماع بزرگ فاطمی در شرق تهران با حضور ائمه جماعات مساجد و استادان و طلاب حوزه علمیه تهران و سایر اقشار مردم و آیت الله محمدرضا جلالی خمینی مسئول حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی (مسجد احمدیه نارمک تهران) و آیت الله مهدوی جلالی خمینی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، امروز ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مسجد احمدیه و حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی (ره) تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سبد علی غروی، دبیر جامعه مبلّغین با اشاره به سابقه طولانی برگزاری مراسم سوگواری و اجتماع بزرگ هیأت‌های مذهبی و اهالی مساجد و روحانیون و طلاب در مسجد احمدیه و مدرسه علمیه مرحوم آیت الله جلالی خمینی، در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: انقلاب اسلامی نیازمند شخصیت‌های علمی، تبلیغی و فرهنگی و پای کاری همچون مرحوم حضرت آیت‌الله جلالی خمینی است؛ علمایی که موجب وحدت میان مردم و تألیف قلوب و همگرایی حداکثری مسلمانان شوند.

دبیر جامعه مبلغین در ادامه با اشاره به تأسیس حوزه علمیه شرق تهران توسط مرحوم آیت الله جلالی خمینی (ره)، گفت: اقدام انقلابی ایشان توسط فرزندان ایشان که مدرسین خارج فقه و اصول حوزه علمیه هستند به خوبی تداوم یافته است. حاج آقا محمدرضا جلالی و حاج آقا مهدی جلالی خمینی پس از کسب علم در محضر مراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم و به ویژه ۱۷ سال شرکت در درس خارج فقه آیت الله العظمی وحید خراسانی، اکنون موجب تداوم جهان علمی و فرهنگی مبلغان دینی و حوزویان در شرق تهران شده‌اند.مردم مبعوث با راهبری علما راه امام خمینی و رهبر شهید انقلاب اسلامی را ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به فضائل حضرت فاطمه (س) که مورد تایید و تاکید علمای شیعه و اهل سنت است، گفت: اگر ما به درستی موضوع حجاب و عفاف را در جامعه مطرح می‌کردیم، اکنون نیازمند قانون جدیدی به نام حجاب و عفاف نبودیم؛ قانونی که اکنون باید با پذیرفتن مسائل مختلف، اجرا شود. البته ترویج حجاب و عفاف در مجالس دینی بسیار مهم و کارآمد است.

دبیر جامعه مبلغین با اشاره به حدیث منزلت که از دلایل اعتقاد شیخ طوسی به مذهب تشیع بود، اظهار کرد: جبرئیل به کرات بر حضرت فاطمه (س) نازل شد و امیرالمومنین علی (ع)، کاتب وحی در این دوره شدند. حال باید پرسید ما چقدر توانستیم این معارف را به خوبی به نسل جوان منتقل کنیم؟ ما اگر در این زمینه موفق بودیم، چرا اکنون این وضعیت حجاب و عفاف در کشور ما است؟حجت‌الاسلام والمسلمین غروی در ادامه با بیان اینکه مبلغان و خطبا و ائمه جماعت مساجد و مداحان و شاعران اهل بیت (ع) باید با رویکرد دقیق و به روز و عالمانه، معارف فاطمی را مطرح و تبیین کنند، تاکید کرد:، چون در این زمینه با روش درست و خلاقانه عمل نکردیم، وضعیت به گونه‌ای شده که برای رعایت وظیفه شرعی، یعنی حجاب باید قانون حجاب و عفاف تصویب شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غروی در ادامه با اشاره به بحران جمعیت در کشور، گفت: پیری جمعیت را‌می‌توان اصلی‌ترین بحران کشور دانست و لذا مبلغان و طلاب باید برای اصلاح فرهنگ جامعه در زمینه جمعیت و ازدواج اقدام کنند. امروز پیر شدن جمعیت، آینده کشور و انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت جذب طلبه در شرایط امروز کشور، خاطرنشان کرد: شما مردم عزادار و متدین باید فرزندان و عزیزان خود را برای طلبه شدن و تحصیل در حوزه‌های علمیه تشویق کنید.بنا بر این گزارش، جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام در ادامه اجتماع بزرگ فاطمی شرق تهران در مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی (ره)، مرثیه سرایی و روضه خوانی کردند.یادآور می‌شود، حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی با آغاز فرآیند ثبت‌نام سال تحصیلی جدید، از میان دانش‌آموزان و دانشجویان علاقه‌مند به تحصیل علوم دینی، طلبه می‌پذیرد.تدریس استادان برجسته تهران و قم در حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی(رهاین حوزه علمیه دوره‌های حوزوی را، از سطح یک تا ده، با حضور استادان برجسته تهران و قم برگزار می‌کند .

به گفته وی دروس خارج فقه و اصول را نیز همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با تدریس آیت‌الله محمدرضا جلالی خمینی و آیت‌الله مهدی جلالی خمینی ارائه می‌دهد.طلاب علاوه بر فراگیری دروس رایج حوزوی، از امکانات رفاهی، تحصیلی و فرهنگی ویژه برخوردار می‌شوند و در دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت با مهارت‌های تبلیغ معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) آشنا خواهند شد.

حوزه علمیه آیت‌الله جلالی خمینی (ره) را مرحوم آیت‌الله حیدرعلی جلالی خمینی ـ وصی امام خمینی (ره) و امام جمعه فقید خمین ـ تأسیس کرده است که امروز با تولیت آیت‌الله محمدرضا جلالی خمینی به‌عنوان نخستین حوزه علمیه شرق تهران، نقشی محوری در توسعه مدارس علمیه و مساجد مناطق شرق و شمال‌شرق پایتخت ایفا می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند یا به نشانی تهران، خیابان آیت‌الله جلالی خمینی (آیت سابق)، بالاتر از چهارراه سرسبز، خیابان مظاهری مراجعه کنند.