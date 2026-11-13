همزمان با ایام شهادت مظلومانه بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، استان کرمان امروز عطر و بوی شهادت به خود گرفت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، همزمان با ایام شهادت مظلومانه بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، استان کرمان امروز عطر و بوی شهادت به خود گرفت و پیکرهای مطهر ۱۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر دستان مردم ولایتمدار و شهیدپرور این خطه تشییع و بدرقه شدند.

آیین پرشکوه وداع، تشییع و تدفین این شهدای گمنام امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان ارشد استانی از جمله نماینده ولی فقیه در استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد.

مردم شهیدپرور شهرهای کرمان، زرند، رفسنجان و بافت امروز میزبان ۱۵ تن از این شهدای گمنام بودند. آیین تشییع در شهر کرمان با حضور پرشور مردم از مقابل تکیه فاطمیه تا مصلی بزرگ امام علی (ع) برگزار شد و پیکرهای مطهر چهار تن از این شهدا زینت‌بخش مراسم پرشکوه نماز جمعه کرمان بود. مابقی پیکرهای مطهر شهدا نیز پس از اقامه نماز جمعه جهت تدفین به نقاط تعیین‌شده از جمله شهرک سدید منتقل شدند.

همچنین آیین تشییع و تدفین مابقی این شهدای والامقام طی روزهای آتی در سایر نقاط استان ادامه خواهد داشت؛ بر این اساس، دو تن از این شهدا پس فردا (یکشنبه) در شهرستان سیرجان (منطقه گوهرپارک) و روز دوشنبه در شهرستان شهر بابک (روستای رباط) بر دستان مردم قدرشناس تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

حضور پرشکوه نسل‌های مختلف انقلاب، به ویژه جوانان و نوجوانان، در آیین بدرقه این مسافران خاکی، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های والای شهدا و امام راحل (ره) بود تا بار دیگر فضای استان کرمان با عطر ایثار و مقاومت عطرآگین شود.





