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فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان گفت:پنج هکتار از اراضی زراعی و باغی شهرستان کوهدشت در قالب ۱۲۰ قطعه رفع تصرف و آزاد سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با اشاره به اجرای طرح ملی «حکاک» در کوهدشت گفت:با پشتیبانی دستگاه قضایی و همکاری نیروی انتظامی،در مناطق «بابا قلی و مسکن مهر» شهرستان کوهدشت با تخریب تغییر کاربری های غیر مجاز در ۱۲۰ قطعه، پنج هکتار از زمین های زراعی و باغی به حالت اولیه بازگردانده شدند.
سرهنگ محمد بوستان افروز بیان کرد:طرح ملی حکاک،ابزاری کارآمد برای ایجاد هم افزایی ساختاری میان نهادهای متولی، انتظامی و قضایی است که با تمرکز بر نقاط بحرانی و آسیبپذیر،سرعت و قاطعیت برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز را افزایش داده است.
وی با اشاره به پیامدهای مخرب خرد شدن زمین های کشاورزی و ساخت وسازهای غیرقانونی افزود:زمین های کشاورزی بستر حیات و امانت نسلهای آینده است و استمرار این طرح در همه ی شهرستان های استان، پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان و دلالان زمین به همراه دارد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی،از شهروندان و روستاییان استان لرستان خواست پیش از هرگونه خرید، فروش یا اقدام عمرانی در زمین های کشاورزی،از طریق مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به استعلام اقدام و هرگونه تخلف در زمینه ی تغییر کاربری را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند.