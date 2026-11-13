وی با اشاره به پیامدهای مخرب خرد شدن زمین های کشاورزی و ساخت‌ وسازهای غیرقانونی افزود:زمین های کشاورزی بستر حیات و امانت نسل‌های آینده است و استمرار این طرح در همه ی شهرستان‌ های استان، پیامی روشن و بازدارنده برای متخلفان و دلالان زمین به همراه دارد.



فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی،از شهروندان و روستاییان استان لرستان خواست پیش از هرگونه خرید، فروش یا اقدام عمرانی در زمین های کشاورزی،از طریق مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به استعلام اقدام و هرگونه تخلف در زمینه ی تغییر کاربری را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند.