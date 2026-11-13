مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، ۳۷۷ درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در این استان به ثبت رسید و مجوز ساخت ۱۰۱ نیروگاه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ رسول زارعی بیان کرد: این آمار از توجه سرمایه‌گذاران به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان بوشهر حکایت دارد، طوریکه درخوات احداث نیروگاه خورشیدی در فهرست ۱۰ مجوز پرتقاضای این استان قرار گرفته است.

وی افزود: بررسی دیگر مجوز‌های درخواستی در این مدت نشان می‌دهد کارت بازرگانی، انواع پروانه کسب در حوزه کشاورزی، مجوز مشاغل خانگی در زمینه خیاطی و گواهی‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، از جمله عناوین پرتکرار درخواست‌ها در استان بوشهر بوده‌اند.

زارعی با اشاره به اینکه بالا بودن شمار درخواست‌های ساخت نیروگاه خورشیدی نشان‌دهنده شکل‌گیری تقاضای قابل توجه برای سرمایه‌گذاری در این بخش است ادامه داد: در همین بازه هفت‌ماهه، با حمایت دولت چهاردهم و مدیریت ارشد استان از سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های تولید برق خورشیدی، میزان برق تولیدی این نیروگاه‌ها در بوشهر از حدود پنج به بیش از ۱۳۵ مگاوات‌ساعت رسیده‌است.

وی تاکید کرد: ظرفیت اقلیمی بوشهر برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و نیاز واحد‌های تولیدی به برق پایدار، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را به یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این استان تبدیل کرده‌است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر بیان کرد: تسهیل تأمین مالی و پیگیری اجرای طرح‌های دارای مجوز می‌تواند ضمن کمک به تأمین برق بخش تولید، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند.