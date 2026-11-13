نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، دربازدید از طرحهای عمرانی بخش آبش‌احمد کلیبر از اجرای چند طرح مهم زیرساختی با اعتبار ۳۰۵ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهنام رضوانی با اشاره به اجرای خط تغذیه هوراند به آبش‌احمد گفت: این طرح به طول ۲۷ کیلومتر و با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی همچنین از تکمیل فاز دوم طرح آبرسانی از رود ارس با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان و اجرای عملیات نیرو‌رسانی به مجتمع آبرسانی ارس با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و تکمیل مخزن ۲ هزار مترمکعبی آبش‌احمد به همراه احداث دیوار حائل و ساختمان اداری این بخش را از دیگر طرح‌های در دست اجرا عنوان کرد که برای آن ۴۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

رضوانی ادامه داد: این طرح‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت تأسیسات و بهبود خدمات‌رسانی به مردم بخش آبش‌احمد در حال پیگیری و اجرا است و تا یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.