شورای سیاسی جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق با اعلام همبستگی با گردان‌های حزب‌الله و دبیرکل آن، تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف میان گروه‌های مقاومت را در راستای خدمت به رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای سیاسی جنبش مقاومت اسلامی النجبا در بیانیه‌ای اعلام کرد: در شرایط حساس کنونی، برخی طرف‌ها درصدد ایجاد اختلاف و تفرقه هستند؛ اقدامی که در راستای خدمت به دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی قرار دارد.

این شورا با اشاره به ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل گردان‌های حزب‌الله عراق، تاکید کرد که وی در دفاع از مقدسات و میهن فداکاری‌های بزرگی انجام داده و کارنامه‌ای سرشار از شرف و افتخار دارد؛ از این رو، هدف قرار دادن و حمله به وی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در این بیانیه آمده است که مقاومت اسلامی عراق در مخالفت با بی‌عدالتی، استکبار، استبداد و فرصت‌طلبی سیاسی متحد است و با عاملان کشتار کودکان و خانواده‌های بی‌گناه در فلسطین، عراق، ایران و یمن سازش نخواهد کرد.

شورای سیاسی النجباء همچنین بر ثبات و تزلزل‌ناپذیری مواضع این جنبش تاکید کرد و افزود که از ارزش‌ها و اهداف خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این موضع پس از آن اتخاذ شد که طبق گزارش‌های رسانه‌ای، درپی تلاش دولت عراق برای پیش بردن طرح انحصار سلاح در دست دولت، اختلافاتی میان برخی گروه‌های مقاومت و به‌ویژه گردان‌های حزب‌الله عراق و جریان‌های وابسته به دولت شکل گرفته است.

گروه‌های مقاومت عراق بر ضرورت اعمال حاکمیت کامل دولت عراق بر آسمان و خاک این کشور پیش از اجرای طرح انحصار سلاح تاکید دارند و این درحالی است که حریم هوایی این کشور به صورت روزانه توسط طرف‌های خارجی و به ویژه آمریکا نقض می‌شود.