دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» گفت: دیوید رویکس، خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز مستقل آمریکایی، با تولید و ارسال ترانه‌ای با عنوان «تمام دیوارنوشته‌ها به زبان فارسی است» با موضوع ایران، به جمع هنرمندان مشارکت‌کننده در این رویداد فرهنگی در استان بوشهر پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ دیوید رویکس هنرمند مستقل آمریکایی، در اقدامی فرهنگی و هنری، ترانه‌ای با عنوان «تمام دیوارنوشته‌ها به زبان فارسی است» را با موضوع ایران تولید و به دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» تقدیم کرده است.

این اثر موسیقایی با نگاهی انتقادی به جنگ، قدرت و پیامد‌های تجاوز نظامی، مفاهیمی همچون کرامت انسانی، پایداری و ایستادگی ملت‌ها را روایت می‌کند و تلاش دارد از دریچه هنر، تصویری از تحولات منطقه و مقاومت مردم ایران را به مخاطبان ارائه دهد.

در بخش‌هایی از این ترانه، هنرمند با پرداختن به پیامد‌های جنگ و مناسبات قدرت، بر این مفهوم تأکید می‌کند که توان نظامی نمی‌تواند اراده و سرنوشت ملت‌ها را تحت سلطه خود قرار دهد؛ مضمونی که با محور‌های محتوایی جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» هم‌راستاست.

دبیر جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» ر اظهار کرد: مشارکت هنرمندان مستقل از کشور‌های مختلف در این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت هنر برای عبور از مرز‌های جغرافیایی و انتقال روایت‌های انسانی به افکار عمومی جهان است.

عبدالله رئیسی افزود: تقدیم این اثر از سوی یک هنرمند آمریکایی، جلوه‌ای از ظرفیت ارتباطی هنر و موسیقی در بازتاب دیدگاه‌های هنرمندان مستقل درباره تحولات جهانی است و دبیرخانه جشنواره از این مشارکت فرهنگی استقبال می‌کند.

نخستین جشنواره بین‌المللی «خشت سوم» ذیل کنگره ملی سرداران، امیران و دوهزار شهید استان بوشهر و با محوریت تبیین مؤلفه‌های پایداری مردم ایران در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل، در بخش‌های فرهنگی، هنری، سینمایی، رسانه‌ای، کودک و نوجوان و طنز برگزار می‌شود.