فرمانده سپاه کربلای مازندران روحانیون جانباز را نماد پیوند ایمان و عمل دانست و گفت: حضور این قشر در میدان دفاع نشان داد دعوت به ایثار زمانی اثرگذار است که دعوت‌کننده خود پیشگام عمل باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار موحد در نشست تجلیل از روحانیون جانباز دفاع مقدس مازندران و جانبازان وابسته به دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا که با حضور آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران و حجت‌الاسلام بهرامی مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا برگزار شد، از مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این قشر قدردانی کرد.

وی با اشاره به پیشینه دینی و انقلابی مازندران افزود: مساجد، حوزه‌های علمیه و محافل دینی از کانون‌های اصلی آگاهی‌بخشی و شکل‌گیری حرکت‌های انقلابی در استان بودند و طلاب و روحانیون با روشنگری درباره مفاهیمی همچون عدالت، استقلال و مبارزه با ظلم، در کنار مردم در فعالیت‌های انقلابی حضور داشتند.

فرمانده سپاه کربلا با بیان اینکه روحانیون و طلاب مازندران با آغاز جنگ تحمیلی نیز در عرصه‌های مختلف پیشگام شدند، گفت: آنان علاوه بر حضور در جبهه‌های نبرد، در تبلیغ معارف دینی، تقویت روحیه معنوی رزمندگان، پشتیبانی از نیرو‌های عملیاتی و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده نقش‌آفرینی کردند.

سردار موحد، شمار شهدای و جانبازان روحانی و تشکیل نخستین گردان فاتحین کشور را از جلوه‌های حضور و نقش‌آفرینی این قشر در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانست و افزود: جانباز بودن تنها نشانی از گذشته نیست، بلکه پیامی زنده درباره پیوند ایمان، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است.

وی روحانیون جانباز را سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه توصیف کرد و گفت: این عزیزان با رفتار و سبک زندگی خود نشان دادند روحانیت پیش از آنکه یک جایگاه یا عنوان باشد، تعهدی عمیق برای خدمت، همدلی و دفاع از حقیقت است.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر اینکه تکریم جانبازان نباید به بیان احترام و قدردانی محدود شود، افزود: باید صدای این عزیزان شنیده شود و تجربه‌ها، اندیشه‌ها و دانش آنان در خدمت نسل‌های امروز و آینده قرار گیرد.

سردار موحد در پایان بر ضرورت انتقال میراث معنوی و تجربه‌های روحانیون جانباز به نسل جوان و بهره‌گیری از این ظرفیت برای تقویت پیوند میان نسل‌ها و پاسداری از ارزش‌های دینی و انسانی تأکید کرد.