

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم معنوی صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و جوانان دلداده فرهنگ ایثار و شهادت، از آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) آغاز و مردم با شعار‌های انقلابی خود، پیکر‌های شهدا را تا مسجد ملااسماعیل یزد تشییع کردند.

همزمان با تشییع، مراسم سوگواری شهادت حضرت صدیقه کبری (س) و گرامیداشت یاد و خاطره این دلاورمردان ۸ سال دفاع مقدس برگزار شد.

حضور پرشور نسل جوان و نوجوان در این مراسم، جلوه‌ای زیبا از پیوند عمیق نسل‌های امروز انقلاب با آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت به نمایش گذاشت.

پیکر‌های مطهر این شهدای گمنام پس از برگزاری آیین‌های ویژه در یزد، برای تدفین در مناطق مشخص‌شده منتقل خواهند شد.