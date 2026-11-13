فرماندار جاجرم از آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم محور میامی ـ جاجرم به طول حدود ۱۰ کیلومتر خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح، ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، پیشرفت طرح محور میامی ـ جاجرم با حضور مسئولان استانی و نماینده مجلس بررسی شد؛ طرحی که با بهره‌برداری از آن، فاصله بجنورد تا برخی مقاصد جنوبی حدود ۱۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

محمد ایزدی گفت: عملیات اجرایی قطعه سوم این محور در محدوده کیلومتر ۸۳ تا ۹۳ آغاز شده و مدت پیمان برای اجرای آن ۲۴ ماه تعیین شده است.

وی با اشاره به روند اجرای قطعه دوم محور میامی - جاجرم افزود: عملیات احداث پل در کیلومتر ۳۵ و همچنین فعالیت‌های اجرایی شامل خاک‌برداری، اجرای زیراساس، قیرپاشی و آسفالت در بخش‌های مختلف این مسیر در حال انجام است.

فرماندار جاجرم ادامه داد: تاکنون بخش‌هایی از مسیر تا کیلومتر ۳۶ آسفالت شده و عملیات قیرپاشی نیز تا کیلومتر ۳۵ پیش رفته است؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود آسفالت مسیر تا روستای پویه طی ۲ ماه آینده به انجام برسد.

ایزدی طول محور میامی - جاجرم را حدود ۹۳ کیلومتر اعلام کرد و گفت: این مسیر یکی از راه‌های ارتباطی مهم میان استان‌های خراسان شمالی و سمنان به شمار می‌رود و تکمیل آن نقش مؤثری در بهبود تردد، کاهش مسافت و زمان سفر و تسهیل جابه‌جایی مسافران و کالا خواهد داشت.