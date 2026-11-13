فرمانده انتظامی بویراحمد از کشف ۵ هزار و ۵۴۰ لیتر سوخت قاچاق، در طرح مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.

دستگیری سه قاچاقچی سوخت با بیش از ۵ هزار لیتر بنزین و گازوئیل در بویراحمد

دستگیری سه قاچاقچی سوخت با بیش از ۵ هزار لیتر بنزین و گازوئیل در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: مأموران کلانتری ۱۳ در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، سه دستگاه خودروی باری حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیفی، پنج هزار و ۵۴۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به دستگیری سه نفر در این عملیات اضافه کرد: خودروهای توقیفی برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.