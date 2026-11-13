دستگیری سه قاچاقچی سوخت با بیش از ۵ هزار لیتر بنزین و گازوئیل در بویراحمد
فرمانده انتظامی بویراحمد از کشف ۵ هزار و ۵۴۰ لیتر سوخت قاچاق، در طرح مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد گفت: مأموران کلانتری ۱۳ در راستای اجرای طرحهای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، سه دستگاه خودروی باری حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروهای توقیفی، پنج هزار و ۵۴۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به دستگیری سه نفر در این عملیات اضافه کرد: خودروهای توقیفی برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ گرجیان با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با قاچاق سوخت از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.