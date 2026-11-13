به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی در شهر‌های صنعتی و احتمال وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی خواهد بود.

وی افزود: همچنین تا اواخر روز یکشنبه (طی ساعاتی از بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی دور از انتظار نیست.

سبزه زاری اظهار کرد: از فردا تا اواسط هفته روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود و شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۴.۱ و بستان با دمای ۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۳.۵ و کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.