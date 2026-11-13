به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، صبح امروز جمعه ۲۲ آبان‌ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر ساری میزبان آیین تشییع و بدرقه پیکر‌های مطهر شهدای گمنام و شهید مهدی محمدزاده بود.

در این مراسم که از ساعات ابتدایی صبح آغاز شد، مردم شهیدپرور و ولایت‌مدار ساری با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی و تصاویر شهدا، پیکر‌های مطهر این لاله‌های گمنام و شهید مدافع وطن را بر دستان خود تشییع کردند.

شهید مهدی محمدزاده، از نیرو‌های متعهد و پرتلاش گردان امام حسین (ع)، چندی پیش در حین انجام مأموریت و در سنگر خدمت به امنیت میهن اسلامی در منطقه سیریک در جنوب کشور به شهادت رسیده بود.

حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، نوجوانان و مسئولان استانی در این آیین، فضایی سرشار از معنویت و عطر شهادت را در خیابان‌های ساری رقم زد. شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعار‌های ضداستکباری و نوای یا حسین (ع)، بار دیگر با آرمان‌های والای شهیدان تجدید بیعت کردند.

پیکر‌های مطهر این شهدا پس از برگزاری مراسم تشییع، برای خاکسپاری به مکان‌های از پیش تعیین‌شده منتقل می شوند تا بار دیگر مزارشان، زیارتگاه عاشقان اهل بیت (ع) و ایثارگران شود.