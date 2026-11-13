زنجان شهر شور و شعور حسینی، امروز همزمان با سالروز شهادت بی بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان ۴ کبوتر در خون خفته از تبار شهدای گمنام دفاع مقدس بود که بر دوش مردم عزادار تا آستان امامزاده سیدابراهیم (ع) تشییع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛زنجان امروز در سوگ بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، میزبان مسافران بهشتی بود. پیکر‌های مطهر ۴ شهید گمنام دفاع مقدس، امروز بر دوش مردم قدرشناس و ولایت‌مدار زنجان تشییع شدند.

این مراسم معنوی، از مقابل مسجد جامع به‌سمت آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) با همراهی پرشور عزاداران هیأت فاطمیون برگزار شد.

استاندار زنجان روز جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر شهدای گمنام در زنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران،گفت:مردم استان زنجان با حضور باشکوه خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری‌شان را به راه شهدا و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

صادقی افزود:اقتدار، امنیت و استقلال کشور محصول ایثار و فداکاری شهداست و هیچ ایرانی باغیرتی تحت هر شرایطی، استقلال کشور را واگذار نخواهد کرد.

پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام در مصلای خاتم‌الانبیاء (ص) پس از اقامه نماز جمعه،به خاک سپرده خواهد شد.