زنجان شهر شور و شعور حسینی، همزمان با سالروز شهادت بی بی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان ۴ کبوتر در خون خفته از تبار شهدای گمنام دفاع مقدس بود که پیکر یکی از شهدای گمنام در مصلی زنجان آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛زنجان امروز در سوگ بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، میزبان مسافران بهشتی بود. پیکر‌های مطهر ۴ شهید گمنام دفاع مقدس، امروز بر دوش مردم قدرشناس و ولایت‌مدار زنجان تشییع شدند.

این مراسم معنوی، از مقابل مسجد جامع به‌سمت آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم (ع) با همراهی پرشور عزاداران هیأت فاطمیون برگزار شد.

استاندار زنجان روز جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر شهدای گمنام در زنجان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران،گفت:مردم استان زنجان با حضور باشکوه خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری‌شان را به راه شهدا و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

صادقی افزود:اقتدار، امنیت و استقلال کشور محصول ایثار و فداکاری شهداست و هیچ ایرانی باغیرتی تحت هر شرایطی، استقلال کشور را واگذار نخواهد کرد.

پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام پس از اقامه نماز جمعه در مصلای خاتم‌الانبیاء (ص) ، آرام گرفت.