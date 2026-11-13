فرمانده کل سپاه به دشمن هشدار داد: از شکست‌های پی‌درپی عبرت بگیرد وگرنه با ضربات هولناک و دردناک سپاه مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیین تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز شهید گمنام، صبح امروز با حضور گسترده مردم شهیدپرور در تهران و سراسر کشور برگزار شد.

سرلشکر احمد وحیدی در حاشیه این مراسم به دشمن هشدار داد: از شکست‌های پی‌درپی که خود درس بگیرد وگرنه درس‌های بزرگتری در راه است.

به گفته فرمانده کل سپاه، کمترین تجاوز، با ضربات هولناک و دردناک پاسخ داده خواهد شد.