به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، پیکر هفت شهید دوران دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم، امروز (جمعه ۲۲ آبان)، ساعت ۱۰ صبح از میدان انقلاب به سمت مسجد جامع کرمانشاه تشییع شد.

سرهنگ یونس عزیزی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای خاکسپاری و تدفین پیکرهای مطهر این هفت شهید گمنام خبر داد و گفت: مراسم تدفین شهدا در نقاط تعیین‌شده استان طی روزهای ۲۳ تا ۲۶ آبان برگزار خواهد شد.