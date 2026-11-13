به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، بهروز فروزانفر با اشاره به ظرفیت توسعه کشت زرشک در این استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود دو هکتار باغ زرشک در شهرستان‌های ملایر، اسدآباد و نهاوند به‌صورت الگویی کشت شده است.

وی افزود: با توجه به ویژگی‌های زرشک به‌عنوان محصولی کم‌آب‌بر و مقاوم به شوری، توسعه کشت این محصول در استان همدان مورد حمایت سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

آقای فروزانفر با اشاره به حمایت از متقاضیان احداث باغ زرشک در استان تصریح کرد: حمایت ازکشاورزان علاقه‌مند به کشت این محصول، زمینه توسعه باغات زرشک را به‌عنوان یکی از محصولات سازگار با شرایط کم‌آبی فراهم خواهد کرد.

برداشت و عرضه محصول زرشک در بازار استان همدان آغاز شده است و در حال حاضر هر کیلوگرم زرشک با قیمتی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.