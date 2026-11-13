همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) و به همت هیئت خادم‌الرضا (ع) آیین پخت سمنو در میدان شهرداری شهر داران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هیئت خادم الرضا (ع) شهر داران در میدان شهرداری این شهر برپا و پخت یک تن سمنو به همت هیأت‌های مذهبی، مردم و خیران طبخ شد.

این میزان سمنو همزمان با ظهر روز شهادت حضرت زهرا (س) بین مردم شهرستان توزیع می‌شود.

اصفهانی‌ها پخت سمنو را به حضرت فاطمه زهرا (س) نسبت می‌دهند و آن را غذایی مقدس، پربرکت و مرتبط با نذر و برآورده‌شدن حاجت می‌دانند.