رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با تأکید بر آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح گفت: شکست قطعی دشمن در برنامه نیروهای مسلح قرار دارد و هرگونه حماقت آمریکا، شرایطی به‌مراتب دشوارتر برای این کشور رقم خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سردار رمضان شریف در یادواره شهدای روستای برگه که با محوریت گرامیداشت ۱۵ شهید این روستا و روحانی شهید اسفندیاری برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی گفت: رهبران کشور و رهبر شهید، کشتی انقلاب را هدایت کردند و دشمنان از ابتدای انقلاب برای تجزیه ایران و نابودی جمهوری اسلامی تلاش کردند، اما در همه طراحی‌های خود تاکنون شکست خورده‌اند.

وی با اشاره به خواست ملت ایران برای استقلال و آزادی افزود: مردم می‌خواهند نظامی برخاسته از اعتقادات، قرآن کریم و تعالیم اهل‌بیت (ع) داشته باشند و حاضر نیستند زیر سلطه انگلیس و آمریکا قرار بگیرند.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران با اشاره به نفوذ قدرت‌های خارجی در بخش‌های مختلف کشور در دوران گذشته گفت: زمانی شیلات، نفت، گاز، دخانیات، فرهنگ، سیاست و امنیت کشور در اختیار قدرت‌های استکباری بود و حکومت پهلوی نیز با حمایت آنان روی کار آمد.

شریف با بیان اینکه یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی مسیر و آرمان‌های آنان است، افزود: باید در این مراسم‌ها به شهدا گزارش دهیم که در ادامه راهشان چه کرده‌ایم و آیا در برابر ظالمان ایستادگی کرده‌ایم یا نه.

وی تقویت توان دفاعی کشور پس از دفاع مقدس را از دستاوردهای ادامه مسیر شهدا دانست و گفت: فرماندهانی همچون باقری، طهرانی‌مقدم، رشید و حاجی‌زاده، پس از دفاع مقدس برای قدرتمند شدن ایران اسلامی تلاش کردند و حاصل این تلاش‌ها، توسعه توان موشکی، پهپادی و دریایی کشور است.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی علیه ایران افزود: ملت ایران ۴۷ سال در برابر تحریم‌ها مقاومت کرده‌اند و امروز دشمن به شکست خود اذعان دارد؛ شکستی که به گفته وی، نتیجه ایستادگی ملت ایران است.

شریف با تأکید بر پشتیبانی مردم از کشور و نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح با شجاعت، انگیزه و تبعیت از رهبری آماده دفاع از کشور هستند و آمریکا در منطقه بازنده نظامی است. اقتدار این کشور نیز دیگر به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت.

وی اطاعت از رهبری را از وصیت‌های مهم شهدا دانست و افزود: دشمنان تلاش کردند میان ملت و رهبری شکاف ایجاد کنند، اما تبعیت از رهبری، نعمتی الهی و لازمه تداوم سربلندی کشور است. به گفته وی، نیروهای مسلح نیز با صلابت و انگیزه در این مسیر حرکت می‌کنند و روحیه محافظه‌کاری بر آنان حاکم نیست.

سخنگوی سابق سپاه پاسداران در بخش پایانی سخنانش خطاب به مدیران اجرایی تأکید کرد: به مردم رسیدگی کنید و با تدبیر، برای حل مشکلات و گره‌های معیشتی آنان تلاش کنید.