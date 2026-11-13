به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از آناتولی، شرکت خودروسازی مرسدس‌بنز در چارچوب برنامه‌ای گسترده برای کاهش هزینه‌ها و بازیابی قدرت رقابتی خود، احتمال تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی در آلمان را بررسی می‌کند. این شرکت همچنین تصمیم گرفته است تا زمان دستیابی به توافقی برای کاهش هزینه‌های تولید، هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در کارخانه‌های خود در آلمان را متوقف کند.

شرکت خودروسازی آلمانی مرسدس‌بنز در واکنش به تشدید رقابت با خودروسازان چینی و کاهش فروش در بازار چین، احتمال تعطیلی برخی از کارخانه‌های خود در آلمان را مطرح کرده است.

همچنین روزنامه فرانسوی فیگارو روز پنجشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد : که این شرکت در چارچوب برنامه‌ای گسترده برای کاهش هزینه‌ها، قصد دارد ساختار تولید خود را مورد بازنگری قرار دهد.

کاهش فروش مرسدس‌بنز در چین که بر سودآوری این گروه تأثیر گذاشته، مدیران این شرکت مستقر در شهر اشتوتگارت در جنوب غربی آلمان را به اتخاذ تدابیری برای بازگرداندن قدرت رقابتی آن واداشته است. بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت در حال مذاکره با نمایندگان کارکنان برای دستیابی به توافقی درباره اقدامات جدید صرفه‌جویی است. در همین راستا، بریتا زیگر، عضو هیئت‌مدیره مرسدس‌بنز، در گفت‌و‌گو با فیگارو تأکید کرده است که این شرکت باید امکان تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی خود در آلمان را «به‌صورت ملموس‌تر و جدی‌تر» بررسی کند.

مایکل شیبه، دیگر مدیر این شرکت نیز احتمال تعطیلی کارخانه‌ها را مطرح کرده و هشدار داده است که اگر ساختار هزینه‌های تولید تغییر نکند، مرسدس‌بنز ممکن است ناچار به تعطیلی برخی از سایت‌های صنعتی خود در آلمان شود. او در این‌باره گفته است: «اکنون ناچاریم با دقت بررسی کنیم که در صورت ناتوانی در اصلاح ساختار هزینه‌ها، کدام‌یک از کارخانه‌های خود در آلمان را باید تعطیل کنیم.» وی همچنین افزوده است: «در چنین شرایطی، مدل‌های نسل بعدی خودرو‌ها را منحصراً در خارج از آلمان تولید خواهیم کرد.»

مدیریت مرسدس‌بنز علاوه بر این اعلام کرده است که تا زمان دستیابی به توافقی برای کاهش هزینه‌های تولید، تمامی سرمایه‌گذاری‌های جدید در واحد‌های صنعتی این شرکت در آلمان به حالت تعلیق درمی‌آید. از آنجا که تصمیم‌گیری درباره نسل آینده خودرو‌های این شرکت باید از هم‌اکنون آغاز شود، این موضوع فشار بیشتری بر مذاکرات جاری میان مدیریت و نمایندگان کارکنان وارد کرده است.

- اختلاف بر سر دستمزد‌ها و ساعات کاری

مذاکرات میان مدیریت مرسدس‌بنز و نمایندگان کارکنان در شرایطی انجام می‌شود که اختلاف بر سر دستمزد‌ها با اتحادیه کارگری آی‌جی متال (IG Metall) نیز شدت گرفته است. این اتحادیه خواستار افزایش پنج‌درصدی حقوق کارکنان شده است. بریتا زیگر این درخواست را «کاملاً زیاده‌خواهانه» توصیف کرده و معتقد است اجرای آن موجب افزایش بیشتر هزینه‌های نیروی کار خواهد شد؛ هزینه‌هایی که به گفته او، در آلمان در مقایسه با رقبای بین‌المللی هم‌اکنون نیز بیش از حد بالاست. مرسدس‌بنز برای افزایش بهره‌وری، برنامه گسترده‌ای را با عنوان «تهاجم بهره‌وری» در دستور کار قرار داده است.

با این حال، به گفته این مدیر ارشد، با وجود مذاکرات فشرده، هنوز نشانه‌ای از دستیابی به توافق میان طرفین دیده نمی‌شود. یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده، افزایش ساعات کار بدون پرداخت دستمزد اضافی است. همچنین این خودروساز در حال بازنگری در نظام کاری ۳۵ ساعت در هفته است؛ حقی که از دستاورد‌های تاریخی کارکنان صنایع فلزی آلمان به شمار می‌رود و صنعت خودروسازی نیز مشمول آن است. زیگر با اذعان به دشوار و ناخوشایند بودن این موضوعات، تأکید کرده است که این اقدامات «تنها راه حفظ اشتغال در آلمان» هستند.

- آینده صنعت خودروسازی آلمان در هاله‌ای از ابهام

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مرسدس‌بنز تلاش می‌کند الگوی صنعتی خود را با شرایط جدید بازار جهانی خودرو تطبیق دهد. کاهش فروش در چین، در کنار افزایش رقابت خودروسازان چینی، فشار فزاینده‌ای بر درآمد‌ها و هزینه‌های تولید این شرکت وارد کرده است. انتظار می‌رود مذاکرات با نمایندگان کارکنان، چارچوب اقدامات لازم برای حفظ قدرت رقابتی مرسدس‌بنز و تداوم فعالیت‌های صنعتی آن در آلمان را مشخص کند.

با این حال، هشدار درباره احتمال تولید انحصاری مدل‌های نسل آینده در خارج از آلمان، در صورت شکست مذاکرات، نشان‌دهنده ابعاد گسترده چالش پیش‌روی کارخانه‌های این شرکت و هزاران نیروی شاغل در آنهاست.

تاکنون زمان‌بندی مشخصی برای تعطیلی احتمالی کارخانه‌های مرسدس‌بنز در آلمان اعلام نشده است.